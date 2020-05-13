'Lig iptal edilirse futboldan çekilirim' - Son Dakika
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'Lig iptal edilirse futboldan çekilirim'

6 saat önce

TFF 2. Lig'de en yakın rakibine 10 puan fark atarak kalan 6 haftada şampiyonluğun en iddialı ekibi olan Yılport Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, Sports Tv yayınında gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

'Lig iptal edilirse futboldan çekilirim', System.String[]

TFF 2. Lig'de en yakın rakibine 10 puan fark atarak kalan 6 haftada şampiyonluğun en iddialı ekibi olan Yılport Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, Sports Tv yayınında gündem hakkında açıklamalarda bulundu. "Samsunspor'un yeri Süper Lig. Ertuğrul hocam inanıyor, ben inanıyorum, tüm Samsun halkı kenetlenmiş durumda." açıklamalarını kaydeden Yıldırım, hedeflerinden ve projelerinden bahsetti.


Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Samsunspor'un önü kesilirse açık ve net söylüyorum ben futboldan çekilirim takımı da aldığım yerde bırakırım. Sonra ne olur bilmiyorum. Altyapıya 25 milyon liralık yatırım yapıyorum. Böyle bir yatırıma inanmış bir başkan olarak ve açık ara şampiyonluğa giden takımı böyle bir karar alıp ligi iptal ederlerse Türk futbolunda kara bir gün olur." sözlerini kaydetti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Yüksel Yıldırım, Samsunspor, TV, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:17 

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