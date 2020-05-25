'Lig iptal edilsin diye koronavirüs (coronavirüsü) vakası uydurdular'

Meksika'da liglerin iptal edilmesinden önce lider konumda olan Cruz Azul'da başkan yardımcısı Alfredo Alvarez, çok tartışılacak bir açıklama yaptı.



Alvarez, bir kulübün liglerin oynanmaması için takımda olmadığı halde koronavirüs vakaları olduğunu duyurduğunu söyledi.







Meksika'da federasyon, ilk 2 sırada yer alan Cruz Azul ve Leon'un Şampiyonlar Ligi'ne gitmesine karar verdi fakat bu sezon şampiyon sayılmayacağını açıkladı.

Bu durum Cruz Azul Kulübü'nün hoşuna gitmezken başkan yardımcısı Alfredo Alvarez, "Biz lige devam etmek istiyorduk ama istemeyenler vardı. Bir kulüp liglerin oynatılmaması için takımda koronavirüs vakası olduğunu uyduruyor. Bunun hangi takım olduğunu biliyorum ama söylemeyeceğim." dedi.

Alfredo Alvarez'in işaret ettiği takımın 3. sırada olan Santos Laguna olduğu iddia ediliyor.

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