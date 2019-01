Lig Sonuna Kadar Gelecek Olan 7-8 Milyon Bizim Tüm Sorunlarımızı Giderir"

Devre arası kamp çalışmaları için Antalya 'da bulunan Balıkesirspor Baltok'ta Teknik Direktör Giray Bulak , geride kalan 1 haftayı değerlendirdi. Balıkesirspor Baltok devre arası kamp çalışmaları için gittiği Antalya'da 2 oyuncusunu kaybederken, bir yandan da maddi kriz ile uğraşıyor. Teknik patron Giray Bulak, futbolcularla olan sorunların çözüldüğünü ifade ederken, "Kulübümüzü sağlam karakterli oyuncularımızın üzerine inşa edeceğiz" dedi."SÜREÇ DEĞİŞMEDİ"Bulak, "2 Ocak'ta Antalya'da buluştuk. Bunun daha öncesi var. Geçen sezon ben yine Balıkesir'i görmeden, Antalya'da otele gelerek göreve başlamıştım. Süreç değişmedi. Bir yıl geçmesine rağmen gurbetten geldiğim gün yaşadığımız problemleri, devre arasında tekrar yaşadık. O dönem biraz daha kolay geçti. Çünkü oyuncular arasında sorunlar vardı. Bundan ötürü ayrılmaların düşünüldüğü bir ortamdı. Oyuncuların arasındaki sorunu giderdikten sonra, o ayrılmalarda durulmuştu ve yine şehirdeki birlik, kulübe doğru yönelmişti. Oyuncuların takımda kalmasına neden olmuştu. Bu durum da en büyük katkılardan birini de bugünkü başkanımız Mustafa Bahçeci vermişti. O dönem Remzi Boncuk başkanımız süreci çok iyi idare etti, çok iyi götürdü. Fakat ekonomik sıkıntılarımızdan ötürü destek alması gerekiyordu. Başkanımız Mustafa Bahçeci o dönem sağ olsunlar Zekai başkanımız destek verdiler. Güzel bir giriş yaptık o zaman, ligi de iyi bir konumda bitirdik" dedi."SEÇİM ATMOSFERİ BİZİ BUGÜNLERE TAŞIDI"Yeni sezonda aynı sorunların yaşanmayacağının sözünü almıştık diyen Teknik Direktör Giray Bulak, "Seçim atmosferi bizi bugünlere taşıdı. Bu kadar zorlanacağımızı tahmin etmemiştik açıkçası. Çünkü aşağı yukarı bütün oyuncularımız fesih haklarını kullanmışlardı. Bunun dönüşü zor oldu, zor olacaktı. Biz bunu biliyorduk. Ama 2, 3 oyuncumuz başta Steve Belek gitti ve O'da geri döndü. Ayrılmanın ne kadar zor olduğunu anladı ve yalnız kalmanın, kulüp bulamamanın ne kadar büyük bir sıkıntılı olacağının farkına vardı. Abdülkadir Samsunspor 'la anlaştı. Kendisine başarılar diliyorum ve Oğuz Denizlispor 'a gitti. Ben oyuncularımızın hiçbir zaman ayrılmalarını istemiyordum. Zaten oyuncuya ihtiyacımız varken bu oyuncuların gitmesi, 2 forvetimizin olmaması, stoperlerde Tomi ve Cüneyt'e kalmamız bizi düşündürdü. Biliyorsunuz, Oğuzhan Çapar ameliyat oldu sadece Cüneyt ve Tomi kaldı. Bu bölgeye alt yapıdan nasıl oyuncu katarız düşüncesi içerisindeyiz. Kağan ve Kuban'ı geliştireceğiz diye düşünürken elimizde ki oyuncuyu da kaybettik" dedi."YAŞANANLAR BİZİ BİRBİRİMİZE BAĞLADI"Bütün oyuncularının kötü günde birbirine kenetlendiğini belirten Giray Bulak, takımın kaptanı Bülent Cevahir 'in, sakinliğini koruduğu ve süreci çok iyi yönettiğini belirtti. Bulak yaptığı açıklamada; "Bütün oyuncularımızın kalması ve kulübe sahip çıkmaları, arkadaşlarına sahip çıkmaları bizi çok mutlu etti. Başta kaptanımız Bülent ve bizde sakinliğimizi koruduk. Nizamettin'in kalması takım üzerinde büyük bir moral oldu. Cüneyt'in, Sedat'ın Mehmet Boztepe 'nin kalması ve Uğur'un da büyük bir ihtimal kalacak olması moralimizi oldukça yükseltti. Yabancı oyuncularımızın istekli çalışması ve bizi istemeleri, Okan'ın mukavele uzatması, Cumali'nin sözleşme uzatmak istemesi ve Doğa'nın duyarlı davranışı. Furkan hiç vermemişti zaten. Çocuklar birbirine yapışık. Boztepe dahil hepsi bu sıkıntıyı nasıl aşarız gayreti içerisinde oldular. Oynayan oynamayan, hatta gençlerimiz dahil birisinde bir sorun olduğu zaman moralleri düşüyordu. Nasıl tamir ederiz diye destek vermeye çalışıyorlardı. Belki böyle bir şey yaşanması bizi birbirimize daha çok bağlayacak. Bu lige yansıyacak ben buna inanıyorum. Sayı olarak azaldık, mevkisel azalmalarımız oldu ama bunu birçok oyuncumuz bunu başarabilecek yapıya sahip olduğu için sıkıntısız atlattık" dedi."VERİMLİ ÇALIŞAMADIK"Çok üst seviyede bir kamp dönemi geçirmediklerini belirten Giray Bulak, "Hep bu sorunlarla uğraştık. Karşımıza her gün bir şey çıkıyordu, onunla uğraşıyorduk. Antrenmanlarda çok sıkı davransak, oyuncuların üzerine çok gitsek, tempo yapsak sorun yaşarız diye çok korktuk ama bu antrenmanları hep yaptık. Çocuklar o işleri bir tarafa koydular, kendi işlerini de yaptılar. İyi çalıştık, hazırlık maçı oynayamadık, ki oynamak istemiyorduk. Sayısal anlamda kısıtlıydık" dedi."ZORLU MARATON BAŞLIYOR"Salı'ya kadar Antalya'da çalışmaların devam edeceğini belirten Balıkesirspor Teknik Direktör'ü Giray Bulak, "Kamp sonrası Trabzon 'a gideceğiz ve kupa maçımızı oynayacağız. Ben oradaki maçımızın iyi geçeceğini düşünüyorum. Çünkü, Trabzonspor 'la oynayabilecek bir oyun anlayışımız var. Daha sonra Altınordu deplasmanı ve içeride yeniden Trabzonspor maçı. Zorlu süreçte 15 günde 4 maç oynayacağız. Aşağı yukarı 23 Kasım ve 23 Aralık arasında ilk yarı bitimine kadar 8 tane maç oynadık. Sadece orada Hatay maçı kötü geçti. Diğer maçlar istediğimiz şekilde sonuçlandı. 15 günlük süreci nasıl geçeceğiz bu çok önemli. Ben çok umutluyum. Bizim takımımız her şeyi yapabilecek bir oyun anlayışına sahip. O anlamda inşallah iyi sonuçlar alırız.İnşallah çok daha iyi bir 2. Yarı için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Umarım bu destek devam eder ve çocukların sorunlarını çözeriz. Bunları saklamanın bir anlamı yok. Lig sonuna kadar gelecek olan 7-8 milyon, bizim tüm sorunlarımızı giderir. Herkesin 100 milyon borcu varken, bizim bu parayla sorunlarımızı aşabilecek olmamız şansımızdır. Bu rakamla bu kadroyu korumak, Türkiye 'de önemli bir şehir olan, önemli ticaret adamları bulunan Balıkesir için zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Bunu yapabilirsek, kulübümüzü sağlam karakterli oyuncular üzerine inşa etmiş oluruz. Bu 3-4 aylık süreyi iyi atlatmamız lazım. Bu süre içerisinde çocuklarımıza vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmemiz lazım. Baştan başkanımız sonra ben söz verdim. Çocuklarımızın ekonomik problemi olmayacak diye. Bu sözü şehrimize güvenerek verdik. Balıkesir şehir bunu karşılar diye bir söz verdik. İnşallah Allah yolumuzu açık eder başarılı oluruz" şeklinde konuştu.(Umut Çınar/İHA)