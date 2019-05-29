Son Dakika Haberleri: Liga Europa ve Bakü finalinde Arsenal para final hazırlığı hazırlandı
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Liga Europa ve Bakü finalinde Arsenal para final hazırlığı hazırlandı

1 saat önce

Unai Emery, o zaman, şimdiye kadar Arsenal'i hiçbir zaman ayırmadı Esteradio, Bakü'de bulunan bir konserde, bir Liga Europa kontratında, Londra'daki rakipler için son bir hazırlık hazırlandı.

Unai Emery, o zaman, şimdiye kadar Arsenal'i hiçbir zaman ayırmadı Esteradio, Bakü'de bulunan bir konserde, bir Liga Europa kontratında, Londra'daki rakipler için son bir hazırlık hazırlandı.
Liga Europa ve Bakü finalinde Arsenal para final hazırlığı hazırlandı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06 
Londra, Arsenal, Bakü, Spor
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