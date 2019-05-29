Liga Europa ve Bakü finalinde Arsenal para final hazırlığı hazırlandı
1 saat önce
Unai Emery, o zaman, şimdiye kadar Arsenal'i hiçbir zaman ayırmadı Esteradio, Bakü'de bulunan bir konserde, bir Liga Europa kontratında, Londra'daki rakipler için son bir hazırlık hazırlandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06
Unai Emery, o zaman, şimdiye kadar Arsenal'i hiçbir zaman ayırmadı Esteradio, Bakü'de bulunan bir konserde, bir Liga Europa kontratında, Londra'daki rakipler için son bir hazırlık hazırlandı.
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