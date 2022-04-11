SPOR Futbolcular ligden düşmemeyi kutladılar - Son Dakika
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SPOR Futbolcular ligden düşmemeyi kutladılar

11.04.2022 11:29

Futbolcular ligden düşmemeyi kutladılarVIDEO YOKMesut MADAN/BURDUR,(DHA) - BÖLGESEL Amatör Lig 4'üncü Bölge 3'üncü Grup'ta mücadele eden Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü son hafta maçında Kepez Belediyespor'u 2-1 yendi.

Futbolcular ligden düşmemeyi kutladılar

VIDEO YOK

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) - BÖLGESEL Amatör Lig 4'üncü Bölge 3'üncü Grup'ta mücadele eden Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü son hafta maçında Kepez Belediyespor'u 2-1 yendi. Futbolcular ligden düşmeme sevincini yeşil sahada müzik eşliğinde oynayarak kutladı.

Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Bölge 3'üncü Grup'ta Bucak Belediye Oğuzhanspor ile ligde kalma mücadelesi veren Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü son hafta ligi lider bitirmeyi geçen hafta garantileyen Kepez Belediyespor'u konuk etti. Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 55'inci dakikasına Fadıl, 84'üncü dakikasında Mercan'ın golüyle 2-0 öne geçti. Kepez Belediyespor 90+3'üncü dakikada Emrah'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte Burdur'u Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Bucak Belediye Oğuzhanspor, deplasmanda Korkuteli Belediyespor'a 3-1 yenilince Burdur 1. Amatör Küme'ye düştü. Karşılaşma sonunda Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü futbolcuları ligden düşmeme sevincini müzik eşliğinde oyun havasıyla kutladı. Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü önümüzdeki hafta Burdur Birinci Amatör Küme'yi birinci bitiren Tefenni Belediyespor ile Bölgesel Amatör Lig baraj maçı oynayacak. Bu maçın galibi Burdur'u Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek.

SPOR Futbolcular ligden düşmemeyi kutladılar
SPOR Futbolcular ligden düşmemeyi kutladılar
SPOR Futbolcular ligden düşmemeyi kutladılar
SPOR Futbolcular ligden düşmemeyi kutladılar
SPOR Futbolcular ligden düşmemeyi kutladılar
SPOR Futbolcular ligden düşmemeyi kutladılar

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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