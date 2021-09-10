Ligde şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü

100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor

Süper Lig'de milli aradan sonra perde yarın açılıyor. Dört büyüklerden sahneye ilk olarak Beşiktaş çıkıyor. Kara Kartal, yarın akşam 20.00'de Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak.

DEVLER PAZAR GÜNÜ

F. Bahçe 17.00'de Sivasspor'la kozlarını paylaşacak. Akşam 20.00'da haftanın en büyük maçı oynanacak. Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Bu maçlar öncesi şampiyonluk oranları da güncellendi. Favori F.Bahçe'nin konumu değişmedi. G. Saray ve Trabzonspor'un F.Bahçe ile arasındaki makas ise daha da açıldı.

İşte oranlar:

3. HAFTA ORANLARI

Fenerbahçe - 2.90

Beşiktaş - 3.00

Galatasaray - 3.55

Trabzonspor - 3.55

GÜNCEL ORANLAR

Fenerbahçe: 3.05

Beşiktaş: 3.15

Galatasaray: 3.75

Trabzonspor: 3.75