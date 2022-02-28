Bağlar Belediyespor namağlup liderliğe yükseldi - Son Dakika

Diyarbakır'ı Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Bölge 2. Grup'ta temsil eden 6 takımdan biri olan Bağlar Belediyespor, namağlup liderliğe yükseldi.

Şu ana kadar oynadığı 12 maçta 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden, yenilgi almayan tek takım olarak yoluna devam eden takım, topladığı 24 puanla zirvenin yeni sahibi oldu.

Takımın başarı hikayesini değerlendiren teknik sorumlu Cihan Çetin, grupta en düşük bütçeli takımlardan biri olduklarını dile getirerek başarılı tablonun en büyük nedeninin takımda aile ortamını sağlamaları olduğunu söyledi.

Çetin, şunları kaydetti:

"Açıkçası sezon başında kamuoyunun bu takımdan fazla beklentisi yoktu. 'Ligde kalsa başarı olur.' deniliyordu. Ama biz takımın potansiyelinin farkındaydık. Bunu harekete geçirmek için maç maç düşünerek çok çalıştık. 5 zorlu maçımız kaldı. Şampiyon olarak şans ve imkan verilmesi durumunda bu kentin evlatlarının neler yapabileceğini herkese göstermek istiyoruz. Aslında başaran bu kent olacak. Diyarbakır'da çok yetenekli çocuklar var hem antrenör hem sporcu olarak. Kendi evlatlarımıza sahip çıkalım."