Son Dakika Haberleri: Ligde yenilgisiz tek takım İçköyspor kaldı
Son Dakika Spor Ligde yenilgisiz tek takım İçköyspor kaldı

Ligde yenilgisiz tek takım İçköyspor kaldı

6 saat önce

Bilecik 1. Ligin lideri 7'de 7 yapan Bozüyük temsilcisi İçköyspor olurken, ligde yenilgi ve puan kaybı yaşamayan tek takım oldu.

Ligde yenilgisiz tek takım İçköyspor kaldı, System.String[]

Bilecik 1. Ligin lideri 7'de 7 yapan Bozüyük temsilcisi İçköyspor olurken, ligde yenilgi ve puan kaybı yaşamayan tek takım oldu.


Bilecik 1 Amatör Lig'de 7'inci hafta geride kalırken, İçköyspor kendi saha ve seyircisi önünde Akpınar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'u 4-2 yenerek, ligde yenilgi ve puan kaybı yaşamayan tek takım oldu. Bozüyük Sentetik Saha'da oynana müsabakanın 20 ve 40'ıncı dakikalarında Hasan Sarı Bozüyük İçköyspor'u 2-0 öne geçirdi. İlk yarı İçköyspor'un 2-0'ık üstünlüğü ile sonuçladı. İkinci yarıya iyi başlayan Akpınar Spor maçın 55 ve 65'inci dakikalarında bulduğu gollerle durumu 2-2'ye getirdi. Maçın 90+1'inci dakikasında Hakan Bedevi takımını 3-2 öne geçirirken, bu golde büyük sevinç yaşandı. Maçın 90+4'üncü dakikasında Hasan Sarı kendisinin 3'üncü takımının 4'üncü golünü kaydetti. Bu galibiyet ile İçköyspor ligde 7'de yaparak, puanını 21'e çıkardı. Akpınar Spor ise; 3 puanda kaldı.


"Çok çalışıyoruz"


Maç sonu açıklama yapan İçköyspor Başkanı İbrahim Ölçer, bütün futbolcuları kutlarken, "Bilecik 2. Amatör Lig'den 1. Amatör Lig'e yükseldiğimiz yıldan bu yana ligin renkli takımlarından olduk. Bu yıl iyi çalışarak, ligde 7'de 7 yaptık. Takım olarak iyi bir hava yakaladık. Bugünde zorlansak ta kazanması bildik. Bu galibiyeti taraftarlarımıza hediye ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Akpınar, Bozüyük, Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
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