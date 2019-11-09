Son Dakika Haberleri: Ligdeki ilk maç Galatasaray'ın
Son Dakika Spor Ligdeki ilk maç Galatasaray'ın

Ligdeki ilk maç Galatasaray'ın

7 saat önce

Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşan Gaziantep ile Galatasaray maçında ilk galip sarı-kırmızılılar oldu.

Ligdeki ilk maç Galatasaray'ın, System.String[]

Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşan Gaziantep ile Galatasaray maçında ilk galip sarı-kırmızılılar oldu.


Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki takım lig tarihinde ilk kez mücadele etti. İlk randevundan sarı-kırmızılılar galip çıktı. Aslan puanını 19'a yükseltirken, kırmızı-siyahlılar ise 15 puanda kaldı.


Gaziantep FK ile Galatasaray ilk maçını daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda oynamıştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı. - İSTANBUL

Galatasaray, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak
Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 05:32:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ligdeki ilk maç Galatasaray'ın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]