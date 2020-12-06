Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor, gözünü Göztepe maçına çevirdi - Son Dakika

Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor, gözünü Göztepe maçına çevirdi

06.12.2020 10:15
Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor, gözünü Göztepe maçına çevirdi, System.String[]

AYTEMİZ Alanyaspor, bu sezon Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini Gençlerbirliği'ne karşı 2-1'lik skorla aldı.

AYTEMİZ Alanyaspor, bu sezon Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini Gençlerbirliği'ne karşı 2-1'lik skorla aldı. Averaj farkıyla liderliğini sürdüren Akdeniz temsilcisi, gözünü hafta içi Göztepe ile oynanacak erteleme maçına çevirdi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. 90 dakikası oldukça çekişmeli geçen maçta Alanyaspor kalesinde 2 gol görürken, Bakasetas'ın attığı penaltı golü rakibinden puan almasına yetmedi. Bakasetas'ın 1 penaltıdan da yararlanamadığı maçta Alanyaspor, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.ERTELENEN MAÇTAN PUAN ALMAK İSTİYORLiderlik yarışında ilk mağlubiyetini alarak rakipleriyle arasındaki puan farkını koruyamayan Aytemiz Alanyaspor, İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen maçta 9 Aralık Çarşamba günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maçı kazanarak tekrar puan farkını açmak isteyen turuncu yeşilli takım, Gençlerbirliği maçında yaptığı hataları yapmak istemiyor. Göztepe deplasmanı hazırlıklarına ara vermeden başlayacak Aytemiz Alanyaspor, İzmir'deki maçtan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.ALANYASPOR'UN SAVUNMASI KALE GİBİAytemiz Alanyaspor, bu sezonki ilk mağlubiyetini alsa da halen 5 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Kalesine en az şut şansı veren takım olan Akdeniz temsilcisinin kalecisi kadar savunma oyuncuları da oldukça yetenekli. 33 yaşındaki başarılı file bekçisi Marafona, bu sezonki kurtarışlarıyla kalesini gole kapatırken, defans oyuncularının da katkısı ve takım oyunuyla rakiplerine gol şansı vermiyor. Orta açmayı seven ve kilit paslarıyla etkili bir oyun ortaya koyan sağ bek Juanfran, hava toplarında etkili ve sık sık gol de arayan hırslı stoper Tzavellas, şut engellemede ve hava toplarında çok etkili olan bir diğer stoper Caulker ile adam geçmeyi ve uzun top oynamayı seven Moubandje Alanyaspor'un savunmasında etkili rol oynuyor.10 MAÇTA 15 GOLİlk mağlubiyetini almasına rağmen oldukça başarılı bir başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor genellikle golleri akan oyunda buldu. Akan oyunda 10 maçta 15 gol atan Akdeniz temsilcisinde bu gollerin 5'ine savunma oyuncuları doğrudan etki etti. Caulker'ın 2 gol 1 asisti, Moubandje'nin 1 golü ve Tzavellas'ın 1 asisti liderlik koltuğundaki takımına katkı sağladı.

- Antalya
Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor, gözünü Göztepe maçına çevirdi
Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor, gözünü Göztepe maçına çevirdi
Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor, gözünü Göztepe maçına çevirdi
Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor, gözünü Göztepe maçına çevirdi
Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor, gözünü Göztepe maçına çevirdi
Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor, gözünü Göztepe maçına çevirdi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor, gözünü Göztepe maçına çevirdi - Son Dakika Spor


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