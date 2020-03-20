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Ligdeki müsabakalar durduruldu, kulüplerde sözleşme telaşı başladı
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı, başta futbol, voleybol ve basketbol olmak üzere spor müsabakalarına koronavirüs nedeniyle ara verilmesi kararını aldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, başta futbol, voleybol ve basketbol olmak üzere spor müsabakalarına koronavirüs nedeniyle ara verilmesi kararını aldı. Bu kararın ardından kulüplerde, oyuncuların sözleşmelerinin sona erme günlerinin yaklaşmasıyla telaş başladı.
Çoğu ligde sezon sonuna gelinmesi ve oyuncuların sözleşmelerinin son gününe yaklaşması kulüpleri telaşlandırdı.Voleybol Kadınlar Ligi'nde Sultanlar Ligi Yükselme Yarı Final maçları tamamlandı. 24 Mart'ta başlayacak final maçları da ertelendi. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun çarşamba gününe kadar bu konuda açıklama yapması beklenirken, kulüpler de oyuncuların sözleşmesi nedeniyle zor günler yaşamaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:06 Kaynak: DHA
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