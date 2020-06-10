Ligdeki son maçlarında 7 gol izlemiştik! Kupada Bayern'in iddaa oranı...

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BAYERN MÜNİH - E. FRANKFURT



10 dakika dolmadan 1-0 geriye düştüğü Leverkusen deplasmanında, ilk yarıyı 3-1 önde bitiren Bayern, maçı da 4-2 kazandı ve koronavirüs salgını dönüşü sonrasında çıktığı 5. lig maçında da fire vermeyerek zirveye iyice kuruldu.



Bundesliga'da 20 asiste ulaşan Thomas Müller, 30 gole imza atan Robert Lewandowski makine gibi işliyor ve Bayern'in Almanya Kupası'nda (DFB-Pokal) da durmaya niyeti yok gibi!



TD Hansi Flick, yarı final öncesi düzenlenen basın toplantısında Thiago'nun kadroda olacağını açıklarken, ilk 11'de de 1-2 değişiklik yapabileceğini ama çok büyük rotasyon da olmayacağını belirtti. Kingsley Coman yerine Ivan Perisic'i görebiliriz...



Frankfurt ise Freiburg karşısındaki isteğiyle, Wolfsburg ve Bremen deplasmanlarında kazanmasıyla, Mainz karşısında da rahat 3 puana ulaşır havası veriyordu ancak oyuncular sahaya çıkmamış gibiydi. Hem 2-0 kaybettiler, hem de futbol adına ortaya bir şey koyamadan haftayı kayıpla kapattılar.



Çeyrek finalde Bremen karşısında kırmızı kart gören takımın en önemli isimlerinden Filip Kostic, arkadaşlarını Bayern gibi zorlu bir eşleşmede yalnız bırakacak. (46 maç - 12 gol - 17 asist)



Kostic'in yokluğunda TD Adi Hütter'in 3'lü savunmadan vazgeçip 4'lü düzene geçeceği belirtiliyor. Orta alanı da kalabalık tutup en ileride Andre Silva ile gol arayacak...



%26'lık kesim Bundesliga'da fırtına gibi esen Bayern'in, kupada da Frankfurt'a karşı bol gollü bir galibiyet alacağını düşünüyor...



Bayern'den Frankfurt'a birbirinden güzel goller! İzleyelim...











