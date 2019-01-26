Son Dakika Haberleri: Ligdeki Yerimizi Garanti Altına Almak İstiyoruz"

Ligdeki Yerimizi Garanti Altına Almak İstiyoruz"

1 saat önce

MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına kötü başladıklarını ancak buna takılı kalmamaları gerektiğini söyledi.

Ligdeki Yerimizi Garanti Altına Almak İstiyoruz
ÖMER HAKAN KİBAR - MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına kötü başladıklarını ancak buna takılı kalmamaları gerektiğini söyledi.

Altay Bayındır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok geç olmadan, bir şeyler hazır elimizdeyken sahip çıkıp, biraz daha puan toplayıp, ligdeki yerimizi garanti altına almak istiyoruz. İnşallah bunu başarırız." diye konuştu.

Geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a 6-0 yenildiklerini hatırlatan 20 yaşındaki file bekçisi, "Kötü bir mağlubiyet aldık ama takılı kalmamamız lazım. Sonuçta ilk devrede iyi puan topladık." ifadelerini kullandı.

"Şehrimizde oynayacağımız için çok mutluyuz"

Altay Bayındır, Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları iç saha maçını Ankara'da (Eryaman Stadı) oynayacakları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade etti.

Osmanlı Stadı'ndaki zemin sorunu nedeniyle uzun zamandır iç saha maçlarını Kayseri'de oynadıklarına dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Bu açıkçası bizi bayağı yıprattı. Uzun süre sonra taraftarımızla iç içe, kendi şehrimizde maç oynayacağımız için çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Umarım iyi bir maç ve iyi bir başlangıç olur. İnşallah taraftarımıza hak ettiğini veririz. Bunun için mücadele edeceğiz. Aytemiz Alanyaspor maçından alacağımız puan veya puanlar, bizi çıkış serüvenine iterek devamlılık getirir diye düşünüyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:39 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Bayındır, Altay, Spor
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