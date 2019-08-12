"Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Çaykur Rizespor'un Paraguaylı futbolcusu Braian Samudio, Gençlerbirliği maçını kazanıp lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Çaykur Rizespor'un Paraguaylı futbolcusu Braian Samudio, Gençlerbirliği maçını kazanıp lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Samudio, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir lig mücadelesine başlayacaklarını söyledi.

Çok zor maçların kendilerini beklediğini ifade eden Samudio, "Lige yeni bir ekiple başlayacağız. Takım arkadaşlarımın yarısı gitti ve yeni arkadaşlarımız geldi. Yeni bir teknik ekip geldi." dedi.

Samudio, lige yeni çıkan Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacaklarını belirterek, "Gençlerbirliği maçını kazanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Devamını da iyi getirmek istiyoruz. Hocamız işini iyi bilen bir hoca. Hazırlıkların başlangıcından itibaren çok iyi çalışmalar yaptık. Bize iyi bir futbol oynatması da bizim açımızdan olumlu yön olarak görüyorum. Bizde hocamızın istediklerini sahaya yansıtabilirsek başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Kendi performansına da değinen Samudio, "Futbolcu olarak her zaman kendinize bir hedef koyarsınız. hem asistlerim iyi olsun hem de fazla gol atayım. Bunu her zaman istersiniz ama takımın nasıl oynayacağına da bağlı. yeni bir takımız. Takımın iyi bir şekilde ve hızlı bir alışma süresini geçebilirsek ben asist hemde gol olarak takıma yardım edebileceğimi düşünüyorum. Şuan bir hedef koymuyorum. Maç maç gitmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili ekip, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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