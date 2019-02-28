Son Dakika Haberleri: Lighthizer'ın açıklamaları dolar/TL'yi yükseltti

Lighthizer'ın açıklamaları dolar/TL'yi yükseltti

1 saat önce

Hindistan ve Pakistan'ın karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürmesine rağmen dün çok ciddi fiyat hareketleri gözlenmezken, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in Çin ile ilgili açıklamaları sonrası dolar/TL 5.32 seviyesinin üzerine yükseldi.

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Hindistan ve Pakistan'ın karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürmesine rağmen dün çok ciddi fiyat hareketleri gözlenmezken, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in Çin ile ilgili açıklamaları sonrası dolar/TL 5.32 seviyesinin üzerine yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:25 

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Pakistan, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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