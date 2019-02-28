Lighthizer'ın açıklamaları dolar/TL'yi yükseltti
1 saat önce
Hindistan ve Pakistan'ın karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürmesine rağmen dün çok ciddi fiyat hareketleri gözlenmezken, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in Çin ile ilgili açıklamaları sonrası dolar/TL 5.32 seviyesinin üzerine yükseldi.
Hindistan
ve Pakistan
'ın karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürmesine rağmen dün çok ciddi fiyat hareketleri gözlenmezken, ABD
Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in Çin
ile ilgili açıklamaları sonrası dolar/TL 5.32 seviyesinin üzerine yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:25
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