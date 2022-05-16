Lightning'e elveda: Apple'ın tüm ürünleri USB-C girişli oluyor! - Son Dakika
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Lightning'e elveda: Apple'ın tüm ürünleri USB-C girişli oluyor!

16.05.2022 10:34
Lightning'e elveda: Apple'ın tüm ürünleri USB-C girişli oluyor!

Apple Lightning bağlantı noktasını rafa kaldırmayı planlıyor olabilir. iPhone ile başlayan değişim tüm cihazları etkileyecek.

Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan son iddiaya göre, Apple cihazlardaki Lightning bağlantı noktası tamamen iptal edilebilir. Son zamanlarda sadece iPhone'lardaki girişlerin değişeceğini gösteren raporlara artık AirPods, MagSafe şarj cihazları gibi farklı ekipmanlar da ekleniyor.

Teknoloji devinin tescilli şarj standardı, 2023'ten itibaren rafa kaldırılmak zorunda kalabilir. Daha önce iPhone'lardaki Lightning bağlantı noktasının USB-C'ye dönüştürüleceğini gösteren sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Ming-Chi Kuo'ya göre, Lightning girişi için yolun sonu geldi.

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Apple, Lightning bağlantı noktasını ne zaman iptal edecek?

Apple, uzun yıllardır iPhone modellerinde Lightning girişine yer veriyor. Ancak prtaya çıkan bilgilere göre USB-C girişli iPhone modelleri için geri sayım başladı. Fakat Apple analisti Ming-Chi Kuo, bunun iPhone cihazlarıyla sınırlı kalmayacağına inanıyor.

1. Portless iPhone may cause more problems due to current limitations of wireless technologies & the immature MagSafe ecosystem.

2. Other Lightning port products (e.g., AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, MagSafe Battery) would also switch to USB-C in the foreseeable future. https://t.co/KD14TgBmtr

— ??? (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 15, 2022

Ming-Chi Kuo, Apple'ın diğer Lightning bağlantı noktasına sahip ürünlerinin de USB-C'ye geçiş yapacağını iddia etti. Halihazırda Lightning kullanan popüler Apple ürünleri arasında AirPods, MagSafe şarj cihazları ve Apple'ın mouse ve klavye gibi aksesuarları bulunuyor.

Ming-Chi Kuo, Apple'ın Lightning bağlantı noktasını ne zaman bırakacağını söylemeden sadece "öngörülebilir gelecekte" ifadesini kullandı. Ancak daha önceki raporlar, iPhone'ların en erken 2023'e kadar Lightning'i kullanacağını ortaya koymuştu.

Apple, Lightning'i kademeli bir şekilde saf dışı bırakabilir, ancak tüm ürün yelpazesini aynı anda USB-C'ye taşımak daha mantıklı görünüyor.

Apple'ın yıllardır USB-C'ye göre daha eski bir bağlantı noktası olan Lightning'i kullanma nedeni aslında tam olarak bilinmiyor. Ancak bu bağlantı noktasını kullanmak isteyen üçüncü taraf çevre birimleri üreticilerinden sertifika ücreti talep ettiğini göz ardı etmemek gerekiyor.

Lightning'e elveda: Apple'ın tüm ürünleri USB-C girişli oluyor!

USB-C girişi ise herhangi bir teknoloji şirketi tarafından tescillenmiş değil, tüm hakları USB-IF vakfı tarafından tutuluyor. Yani USB-C'ye geçiş yapan Apple, üçüncü taraf çevre birimleri üreticilerinden herhangi bir ücret alamayacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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