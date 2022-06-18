Lightning tarih oluyor: Standart USB-C portu için gözler ABD'de! - Son Dakika
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Lightning tarih oluyor: Standart USB-C portu için gözler ABD'de!

18.06.2022 21:42
Lightning tarih oluyor: Standart USB-C portu için gözler ABD'de!

Avrupa Birliği(AB), standart USB-C portunu geçtiğimiz haftalarda onaylamıştı. Görünen o ki bu kervana ABD de katılacak.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, ürettikleri akıllı telefon ve tablet gibi cihazlarının şarj bağlantı noktalarını kendilerine ait tasarımlarla piyasaya sunuyor. Bu alanda ise Lightning girişine sahip iPhone'lar akla ilk gelen ürünler oluyor. Ancak bu farklılık tarihe karışacak gibi duruyor. Standart USB-C portu, Avrupa'dan sonra ABD'de de gündem oluyor.

Standart USB-C portu, ABD Ticaret Bakanlığı'nın gündeminde

Avrupa Birliği (AB), standart USB-C portunu getirmek için uzun zamandır sürdürdüğü çalışmaların karşılığını alıyor. 7 Haziran günü yapılan oylama ile birlikte Avrupa'da satışa çıkan akıllı telefon tablet gibi ürünlerde ortak USB-C bağlantısı olmasına karar verildi.

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Dünya genelinde olumlu karşılanan bu karar, şimdi de ABD'nin gündeminde. Standart USB-C portu, iki ABD Senatörü tarafından gündeme taşındı. Senatörler, Ticaret Bakanlığına gönderdiği mektupla aynı politikanın uygulanması için çağrıda bulundu. Çağrı mektubunda ise şu ifadelere yer verildi.

Avrupa Birliği (AB), elektronik üreticilerinin AB genelinde mobil cihazlar için ortak bir şarj cihazı benimsemesini zorunlu kılan önemli bir yasayı onayladı. İlk olarak Ticaret Bakanlığı'nı bu sorunları ele almak için atmış olduğu adımlardan dolayı takdir ediyoruz. Sizi, gereksiz tüketici maliyetlerini ele almak, e-atıkları azaltmak ve yeni elektronik satın alma sürecine akıl ve kesinliği geri kazandırmak için kapsamlı bir strateji geliştirerek AB'nin liderliğini takip etmeye davet ediyoruz.

Lightning tarih oluyor: Standart USB-C portu için gözler ABD'de!

AB'nin standart USB-C portu politikası 2024'te yürürlüğe girecek. Elbette bu konuda ilk akla gelen isim Apple oluyor. Öte yandan bu politikayla birlikte iPhone'ların durumu da merak konusu. Akıllı telefonlarla ilgili bilgi paylaşan önemli kaynaklar, Apple'ın durumu kabullendiğini belirtiyor.

Lightning tarih oluyor: Standart USB-C portu için gözler ABD'de!

Apple, Standart USB-C portu girişini iPhone 15 serisi ile birlikte Avrupa'ya sunacak. Konu ile ilgili ayrıntılar henüz netleşmedi. Öte yandan ABD'nin de bu girişimi, Apple'ın politikasını tamamen değiştirebilir. Öyle ki ilerleyen dönemlerde Apple'a özgü Lightning girişi tarihe karışabilir.

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Kaynak: Shiftdelete

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Apple, Güncel, Son Dakika

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