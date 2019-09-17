Son Dakika Haberleri: "Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"
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"Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

1 saat önce

Süper Lig'de lider durumda bulunan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini bildirdi.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini bildirdi.


Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kulüp başkanı Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret ederek, Aytemiz Alanyaspor'un imzalı formasını ve atkısını hediye etti.


Çavuşoğlu, ziyarette, Fenerbahçe galibiyetinin camialarını mutlu ettiğini belirterek "Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Dörtte dört yaptık. Lider durumdayız ama daha geride kalan 30 maçımız var. Önemli olan bundan sonrası. Ayaklarımızı daha sağlam basmalıyız. İnşallah daha iyi şeyler yapmak için hep birlikte çalışacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de dört haftadır elde ettiği galibiyetlerle lider durumda olan Aytemiz Alanyaspor'u tebrik etti.

Alanya ekibine başarılarının devamını dileyen Böcek, "Alanyaspor'umuzu her zaman desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Aytemiz Alanyaspor, Muhittin Böcek, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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