Ligi İlk 8 İçinde Bitirmek İstiyoruz"

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Soner Ergen'i Ziyaret Eden Ali Koç: Soner En Yakın Zamanda Tribünde Olacaktır

Fenerbahçe'nin Peşinde Olduğu Alberth Elis: Fenerbahçe Çok Büyük Bir Takım