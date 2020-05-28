Ligi tescil eden Belçika'da kupa kararı! Seyircisiz... - Son Dakika

Ligi tescil eden Belçika'da kupa kararı! Seyircisiz...

Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupa finalinin, şampiyon ilan edilen Club Brugge ile Antwerp arasında başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda 1 Ağustos'ta oynanacağı duyuruldu.

Ligi tescil eden Belçika'da kupa kararı! Seyircisiz..., System.String[]

Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupa finalinin, şampiyon ilan edilen Club Brugge ile Antwerp arasında başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda 1 Ağustos'ta oynanacağı duyuruldu.


Karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı belirtildi.


Belçika'da gelecek sezonun ise ağustos ayında başlaması planlanıyor.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Mayıs'ta Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tamamlanamadan tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon ilan edildiği açıklanmıştı.


Belçika, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 03:52 

Son Dakika Spor Ligi tescil eden Belçika'da kupa kararı! Seyircisiz... - Son Dakika Spor
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