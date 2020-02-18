Ligin 23. haftasında zirve yarışı nefes kesecek - Son Dakika
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Ligin 23. haftasında zirve yarışı nefes kesecek

7 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında zirve adeta yanacak.

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Süper Lig'in 23. haftasında zirve adeta yanacak. Şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor, Sivasspor, Galatasaray, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş, zorlu haftada birbirleriyle oynayacak.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında rekabet her geçen hafta artarak devam ediyor. Ligin 23. haftası puan tablosunda üst sıralarda yer alan 6 takımın birbirleriyle yapacağı mücadelelere sahne olacak. Bu hafta liderlikten düşen Sivasspor, 39 puanla yarışta 5. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. 9 yıl aradan sonra Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan ve bir maç eksiği ile 44 puanı bulunan Trabzonspor ise zorlu İstanbul deplasmanında Beşiktaş'ın konuğu olacak. 2 maçlık galibiyet serisini bu hafta Başakşehir deplasmanında kaybeden Beşiktaş, 36 puanla 7. sırada yer alıyor.

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23 Şubat Pazar günü ise Kadıköy'de haftanın maçı oynanacak. Son 3 maçta sadece 1 puan çıkarabilen ve şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı taraftarı önünde konuk edecek. 38 puanla 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, derbide kayıp yaşamak istemezken; sezonun ikinci yarısında 5'te 5 yapan ve 42 puanla 3. sırada yer alan Fatih Terim'in öğrencileri, Kadıköy'den galibiyetle ayırıp, zirve yarışında büyük avantaj yakalamak istiyor.

İşte Süper Lig'in 23. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren o maçlar:

21 Şubat Cuma

20.00 DG. Sivasspor - A. Alanyaspor

22 Şubat Cumartesi

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor

23 Şubat Pazar

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray

(İHA)

Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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