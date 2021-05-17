Ligin en hareketli takımı Alanyaspor - Son Dakika

Ligin en hareketli takımı Alanyaspor

17.05.2021 10:35
Ligin en hareketli takımı Alanyaspor, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor iyi başladığı 2020-2021 sezonunu 60 puanla 7'nci sırada tamamlarken, lig istatistiklerinde ise üst sıralarda yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor iyi başladığı 2020-2021 sezonunu 60 puanla 7'nci sırada tamamlarken, lig istatistiklerinde ise üst sıralarda yer aldı. Alanyaspor'un öne çıkan istatistiklerinin başında ligin topa sahip olma yüzdesi en yüksek takımı konumunda olması dikkat çekiyor. Ayrıca Alanyaspor, şampiyon olan Beşiktaş'ın ardından sezon boyunca en fazla liderlik koltuğunda oturan takım oldu.

Aytemiz Alanyaspor başarılı başladığı 2020- 2021 sezonunu inişli çıkışlı bir grafik çizerek tamamladı. Özellikle ligin 2'nci yarısında istenmeyen puan kayıpları yaşayan Akdeniz temsilcisi, ortaya koyduğu futbolla herkesin beğenisini topladı. Yüzde 85,6 ile başarılı pas yüzdesi en yüksek takım konumunda olan Akdeniz temsilcisi, oynadığı tüm maçlarda neredeyse oyun olarak üstün olan taraftı. 42 hafta boyunca topa daha çok sahip olan, oyunu genellikle rakip sahaya yıkan, kısa ve sık ara paslarla oyun kurmayı tercih eden Alanyaspor, rakibinin agresif oynamasına sebep olan bir oyun tarzı sergiledi. Sezon boyunca en çok, kendisine karşı kapanan takımları açmakta zorlanan Alanyaspor, bu sorunu genellikle duran top organizasyonları ve sık gol pozisyonlarına girerek çözmeye çalıştı. Özellikle geriye düştüğü maçlarda kazanmayı başaran Akdeniz temsilcisi, sezon boyunca en çok akan oyundan gol buldu. Toplam 58 kez rakip fileleri havalandıran Alanyaspor'un bu gollerinin 28'i akan oyundan, 17'si duran toptan, 8'i penaltıdan ve 5'i kontra ataktan geldi.

10 HAFTAYI LİDER KAPATMAYI BAŞARDIÖzellikle ligin ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen Akdeniz temsilcisi, 10 hafta boyunca liderlik koltuğunda oturdu. Alanyaspor, ligi şampiyon bitiren Beşiktaş'ın ardından bu sezon en uzun süre lider olan takım oldu. Sahada her zaman istekli ve hareketli oyunuyla yüksek seyir zevki veren turuncu yeşilli takım, ligin 2'nci yarısında istemediği sonuçlar alarak puanlar kaybetti. Buna rağmen özellikle zorlu rakiplerinden puan almayı bilen Akdeniz temsilcisi 4 büyüklerden de puanlar koparmayı başardı. Galatasaray ve Beşiktaş'ı ligin ilk yarısında yenen Alanyaspor, Fenerbahçe'den 2'nci yarı oynanan maçta 1 puan alabildi. Bunların yanı sıra Alanyaspor, bir diğer zorlu rakibi Trabzonspor'u ise deplasmanda 3-1 mağlup ederken, Alanya'daki maçta da sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.Öte yandan turuncu yeşilli takımın bu sezonki en farklı galibiyeti 4'üncü haftada 6-0'lık skorla Hatayspor'a karşı gelirken, Alanya ekibi en farklı mağlubiyetlerini ise 3-0'lık skorlarla Beşiktaş ve Kasımpaşa'dan aldı.EVİNDE KAYBETMİYOR, DEPLASMANDA KAZANAMIYORAytemiz Alanyaspor bu sezon evinde oynadığı 20 maçın yalnızca 4'ünü kaybederken, 4 maçta rakibiyle puanları paylaştı. Evinde toplam 40 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, deplasmanda aynı performansı sergileyemedi. Rakiplerine konuk olduğu 20 karşılaşmadan 5'ini kazanabilen Alanyaspor, 5 maçta ise 1 puan aldı. 10 karşılaşmada istediği sonuçları alamayan ve mağlup olan turuncu yeşilli takım deplasman maçlarında toplam 20 puan toplayabildi.Diğer yandan Alanyaspor evinde oynadığı 20 maçta rakip fileleri 42 kez havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü. Yalnızca iki maçta gol atma başarısı gösteremeyen Akdeniz temsilcisi, 7 iç saha maçında kalesini gole kapattı. Deplasmanda ise 16 kez gol sevinci yaşayan Alanyaspor takımı kalesinde 24 gol gördü. 9 maçta aradığı golü bulamayan turuncu yeşilli takım, 5 maçta ise rakibine gol sevinci yaşatmadı.ALANYASPOR'DA 15 FARKLI İSİM GOL SEVİNCİ YAŞADIAlanyaspor bu sezon toplamda 58 kez rakip fileleri havalandırırken, bu golleri 15 farklı isim attı. Takımın en golcü ismi 11 golle sol kanat oyuncusu Brezilyalı Davidson olurken, onu 8 golle forvet Khouma Babacar, 7'şer golle ligin 2'nci yarısı Trabzonspor'a transfer olan Tasos Bakasetas ve Mustafa Pektemek, 5 golle Adam Bareiro, 3'er golle Steven Caulker, François Moubandje ve Berkan Kutlu, 2'şer golle Salih Uçan, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu ve Georgios Tzavellas, 1'er golle de Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl ve Fatih Aksoy takip etti.

Ligin en hareketli takımı Alanyaspor
Ligin en hareketli takımı Alanyaspor
Ligin en hareketli takımı Alanyaspor
Ligin en hareketli takımı Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, oyunlar, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ligin en hareketli takımı Alanyaspor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Uzman doktor, koronaya yakalanan kanser hastalarının mücadelesini Pirus zaferine benzetti Uzman doktor, koronaya yakalanan kanser hastalarının mücadelesini Pirus zaferine benzetti Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Gözler, Kabine toplantısına çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından esnafa müjde verecek Gözler, Kabine toplantısına çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından esnafa müjde verecek İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü

Son Dakika Haberleri
10:50 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş
10:33 Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
10:31 Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı
10:26 Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu
10:16 Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim!
10:09 Hayali kripto parayla iş insanını milyonlarca lira dolandırdılar
09:54 Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu
09:42 Modacı Gülşah Saraçoğlu, olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisiyle barıştı
09:39 İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir
09:10 İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı         
10:33
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu         
09:55
Modacı Gülşah Saraçoğlu, olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisiyle barıştı Modacı Gülşah Saraçoğlu, olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisiyle barıştı         
09:43
Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı         
09:37
İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri         
09:10
Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum         
23:33
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim         
17:10
Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin! Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin!         
16:46
Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu         
16:20
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti         
15:34
İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi         
15:07
Peker'den Bakan Soylu'nun Peker'den Bakan Soylu'nun "Fare gibi kaçma, adalete teslim ol" sözlerine yanıt: Senin tayin ettirdiğin hakime mi?         
12:49
Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 10:56:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ligin en hareketli takımı Alanyaspor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement