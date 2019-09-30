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Ligin en kötüsü Beşiktaş

1 saat önce

Trabzon deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, dış sahada ligin en kötüsü durumunda.

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Trabzon deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, dış sahada ligin en kötüsü durumunda. Sezonu Sivas'ta aldığı 3-0'lık yenilgiyle açan siyah-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep'e de 3-2 kaybetmişti. Ligdeki 3. dış saha karşılaşmasına Trabzon'da çıkan Beşiktaş, yine umduğunu bulamadı ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Çıktığı 3 dış saha karşılaşmasında 10 gol yiyen ve 3 gol kaydeden Beşiktaş, dış sahada şu ana kadar hanesine puan yazdıramazken, ligin de bu anlamda en kötüsü oldu.


14 gol yedi, 5 gol atabildi


Ligdeki 3 deplasman maçında puan alamayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'ne de deplasmandaki Slovan Bratislava mücadelesiyle başlamıştı. Bu mücadeleden de 4-2'lik yenilgiyle ayrılan Kara Kartal, bu sezon çıktığı 4 resmi dış saha karşılaşmasında, kalesinde tam 14 gol yerken yalnızca 5 gol atabildi.

Gaziantep, Beşiktaş, Trabzon, Sivas, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:26 
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