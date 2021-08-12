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Ligin en yüksek kapasiteli stadyumu Bursaspor'un - Son Dakika

Ligin en yüksek kapasiteli stadyumu Bursaspor'un

12.08.2021 10:32
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BURSASPOR, TFF 1. Lig'de en yüksek kapasiteli stadyuma sahip ekip olarak öne çıkıyor.

BURSASPOR, TFF 1. Lig'de en yüksek kapasiteli stadyuma sahip ekip olarak öne çıkıyor.

TFF 1. Lig'de 2021/22 sezonu 13 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Gençlerbirliği - Eyüpspor mücadelesi ile birlikte başlayacak. 38 hafta sürecek ve 19 takımlı oynanacak olan ligde, her hafta bir takım 'bay' geçecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı önlemler gereğince; bu sezon seyirciler, tribünlerde stadyum kapasitesinin yüzde 50'sine kadarlık bir oranda yer alabilecek, localarda ise tam kapasite ile seyirci bulunabilecek. Ayrıca, Kovid-19 önlemleri kapsamında misafir takım seyircileri karşılaşmalara alınmayacak.Bu noktada stadyum kapasitelerinin de önemi artmış durumda. TFF 1. Lig'deki 19 takıma bakıldığında da en yüksek kapasiteye sahip ekip olarak Bursaspor öne çıkıyor. Yeşil beyazlıların maçlarını oynadığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, 43 bin 361 kişilik kapasiteye sahip. 30 bin kişi barajını aşan yalnızca 4 takımın bulunduğu ligde; Bursaspor, stadyum ve seyirci gücüyle dikkati üzerine çekiyor.Bursaspor'un ardından ligin en yüksek kapasiteli stadyumunda maçlarını oynayan kulüp ise Yılport Samsunspor. Samsun ekibinin maçlarını oynadığı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, 33 bin 919 kişilik bir kapasite sahip. Ligin en düşük kapasiteli stadyumunda ise ligin yeni takımlarından Eyüpspor oynuyor. İstanbul ekibinin maçlarını oynadığı Eyüp Stadı'nın kapasitesi yalnızca 2 bin 500.İşte TFF 1. Lig'deki kulüpler ve stadyum kapasiteleri;Bursaspor (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu): 43361Yılport Samsunspor (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı): 33919 Adanaspor (Yeni Adana Stadyumu): 33000Kocaelispor (Kocaeli Stadı): 33000 MKE Ankaragücü (Eryaman Stadyumu): 20560Gençlerbirliği (Eryaman Stadyumu): 20560BB Erzurumspor (Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu): 21374 Denizlispor (Denizli Atatürk Stadı): 18745 Balıkesirspor (Balıkesir Atatürk): 13732RH Bandırmaspor (Bandırma 17 Eylül): 12725 Manisa FK (Spor Toto Akhisar Stadyumu): 12139 Altınordu FK (Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu): 9138 Beypiliç Boluspor (Bolu Atatürk): 8456Ankara Keçiörengücü (Aktepe Stadı): 4883 İstanbulspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı): 4488Tuzlaspor (Vefa Stadı): 4444Menemenspor (Menemen İlçe Stadı): 4420Ümraniyespor (Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı): 3513

Eyüpspor (Eyüp Stadı): 2500


Ligin en yüksek kapasiteli stadyumu Bursaspor'un

Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Bursaspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ligin en yüksek kapasiteli stadyumu Bursaspor'un - Son Dakika Spor


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