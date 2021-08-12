Ligin en yüksek kapasiteli stadyumu Bursaspor'un

BURSASPOR, TFF 1. Lig'de en yüksek kapasiteli stadyuma sahip ekip olarak öne çıkıyor.

TFF 1. Lig'de 2021/22 sezonu 13 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Gençlerbirliği - Eyüpspor mücadelesi ile birlikte başlayacak. 38 hafta sürecek ve 19 takımlı oynanacak olan ligde, her hafta bir takım 'bay' geçecek.

Eyüpspor (Eyüp Stadı): 2500