Son Dakika Haberleri: Ligin gol atamayan tek takımı Göztepe, Konyaspor karşısında! iddaa'da TEK MAÇ...
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Ligin gol atamayan tek takımı Göztepe, Konyaspor karşısında! iddaa'da TEK MAÇ...

59 dakika önce

KONYASPORSezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Göztepe, ilk 4 hafta sonunda Süper Lig'de gol bulamayan tek takım.İlk 2 haftaki maçlarından puan çıkaramayan Göztepe, sonrasında aldığı 2 golsüz beraberlikle bu maça kadar sadece 2 puan toplayabildi.

Ligin gol atamayan tek takımı Göztepe, Konyaspor karşısında! iddaa'da TEK MAÇ..., System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:20 
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