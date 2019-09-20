Ligin gol atamayan tek takımı Göztepe, Konyaspor karşısında! iddaa'da TEK MAÇ...
59 dakika önce
KONYASPORSezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Göztepe, ilk 4 hafta sonunda Süper Lig'de gol bulamayan tek takım.İlk 2 haftaki maçlarından puan çıkaramayan Göztepe, sonrasında aldığı 2 golsüz beraberlikle bu maça kadar sadece 2 puan toplayabildi.
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20.9.2019 12:19:51. #1.12#
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