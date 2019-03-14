Ligin İkinci Yarısına İstediğimiz Gibi Başlayamadık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maçla ilgili, "Cumartesi günü en önemli maçlarımızdan birini kazanarak taraftarımıza hediye etmek istiyoruz.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maçla ilgili, "Cumartesi günü en önemli maçlarımızdan birini kazanarak taraftarımıza hediye etmek istiyoruz." dedi.



Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını anımsattı.





Geçen hafta Galatasaray'a 5-0 mağlup oldukları maçta iyi oynamalarına karşın futbol şansının yanlarında olmadığını aktaran Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor karşısında iyi oyun, futbol şansı ve taraftar desteğiyle maçı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.





Alacakları bir galibiyetin birçok şeyi değiştireceğini vurgulayan Korkmaz, "Cumartesi günü en önemli maçlarımızdan birini kazanarak taraftarımıza hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.



"Baskı hissetmiyorum"



Kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'in ikinci yarısında çok gol yemesiyle ilgili soru üzerine Korkmaz, takımda hücuma çıkarken bloklar arasında boşluklar oluştuğunu belirtti.





Korkmaz, takım halinde hücum, takım halinde savunma yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Sezonun ilk yarısında bunu iyi yaptık. İkinci yarıda bu sistemde kopmalar oldu. Bunun için de çalışmalarımızı ve analizlerimizi yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu sıkıntıyı yaşamayız. Sezon başından beri çok fazla olay yaşadık. Bu süreçte sürekli olumlu düşünerek hareket ettik. Ligin ikinci yarısına istediğimiz gibi başlayamadık. Puan durumu da onu gösteriyor. Ancak yenildiğimiz maçlara da baktığınızda iyi oynuyoruz ama kırılma anları bizim lehimize dönmüyor. Kötü oynarsanız, yenilirsiniz ama iyi oynarken kırılma anlarında oyun bize dönmediğinde istediğimiz sonucu alamıyoruz."



Takımın düşme hattına yaklaşmasının baskı oluşturup oluşturmadığı sorusu üzerine Korkmaz, hayatlarının baskı ve stres üzerine olduğunu, hakemlerden daha çok oyuncu ve teknik direktörlerin her maçta bunları yaşadığını aktardı.



Korkmaz, normal şartlardaki baskıya alışkın olduğunu kaydederek, "Açıkçası üzerimde baskı hissetmiyorum. Oyuncularıma, takımıma ve kulübüme güveniyorum. Ligin böyle gideceğini az çok kestirebiliyordum. Dolayısıyla üzerine basarak 'Bizim ilk hedefimiz 41 puan.' dedim. Dolayısıyla bu hala ilk hedefimiz. Bu sezonun zor olacağını sezon başında söyledim, hala daha söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Trabzonspor'un Performansından Memnun Kalmadığı İçin Gönderdiği Theo Bongonda'yı 6 Kulüp İstiyor

Fikret Orman'dan Süper Lig Maçları İçin 10 Milyon Dolarlık Anlaşma

Schumacher Hala Formula 1'in En İyisi

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın Yerine Jorge Jesus Getirilecek