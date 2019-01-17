Son Dakika Haberleri: Ligin İkinci Yarısına Puanla Başlamak İstiyoruz"

Ligin İkinci Yarısına Puanla Başlamak İstiyoruz"

2 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor taraftar gruplarının temsilcileriyle görüştü.

Ligin İkinci Yarısına Puanla Başlamak İstiyoruz
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor taraftar gruplarının temsilcileriyle görüştü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Enver Kumova'nın da yer aldığı buluşmada Aktaş, taraftarların Bursaspor'un menfaatleri doğrultusunda bütün gayretlerini ortaya koyduklarını belirtti.

Bursaspor'un şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunun altını çizen Aktaş, yeşil-beyazlı ekibin birçok Anadolu takımının yapamadığı başarılara imza attığını ifade etti.

Aktaş, Bursaspor çok daha güzel işleri başaracağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu hafta çok özel bir maçımız var. Ligin ikinci yarısı başlıyor. Evimizde Fenerbahçe ile oynayacağız. Temennimiz 17 maçta alınabilecek en yüksek puanları toplayalım. Neden bir Avrupa yapmayalım. İmkansız değil açıkçası. Temennim, inşallah pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağımız maçtan 3 puan alarak ikinci devreye başlayalım. İlk maçımızda Fenerbahçe'ye karşı çok iyi oynamış fakat VAR kurbanı olmuştuk. 3 puanı orada bırakmıştık. Ligin ikinci yarısına puanla başlamak istiyoruz. Bunu canı gönülden istiyorum."

Bursaspor taraftarlarının Türkiye'ye örnek gösterildiğini belirten Aktaş, "Gittiğim her yerde insanlar Bursaspor taraftarlarına gıpta ile bakıyor. Bu, beni Bursasporlu olarak mutlu ediyor. Sarf edilen güzel sözlerden dolayı kıvanç duyuyorum. Bundan dolayı taraftar gruplarına bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bursaspor taraftar grupları adına konuşan Mehmet Güzelsöz ise Aktaş ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:28 Kaynak: AA

Bursa, Bursaspor, Spor
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