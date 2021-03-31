Ligin kırmızısı Antalyaspor

SPOR Toto Süper Lig'de 31 hafta sonunda en çok kırmızı kart gören takımlar Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor oldu. 2 takım ligde 9'ar kırmızı kart gördü. Ligde kırmızı kart görmeyen tek takım ise İttifak Holding Konyaspor oldu.

Teknik direktör Ersun Yanal ile başarılı bir grafik yakalayan Fraport TAV Antalyaspor, 31 hafta sonunda 8 galibiyet, 15 beraberlik ve 7 yenilgi ile 39 puan toplamayı başardı. Kırmızı beyazlı Akdeniz ekibi, Atakaş Hatayspor ile ise ligin en çok kızaran takımları oldu. Antalyaspor ile bir başka Akdeniz ekibi olan Hatayspor, 9'ar kırmızı kartla ligin zirvesine bulunuyor.LİGDE 31 HAFTADA 1232 SARI, 98 KIRMIZISpor Toto Süper Lig'de 31 hafta sonunda hakemler tarafından futbolculara 1232 sarı kart ve 98'de kırmızı kart gösterildi. Kırmızı kartların 57'si ise çift sarı karttan görüldü.HATAYSPOR İLE KIRMIZIDA ZİRVEDEFraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor, kırmızı kartta zirvede yer alıyor. Kırmızı beyazlı takım, hakemler tarafından gösterilen kırmızı kartların 5'ini çift sarıdan, 4'ünü direkt olarak gördü. Hataysporlu oyuncular ise 6'sı çift sarı, 3'ü direkt kırmızı kart görerek oyun dışına gönderildi. Ligde iki takımı 7'şer kez ile Galatasaray, BB Erzurumspor, 6'şar kez ile Kayserispor, Kasımpaşa ve Ankaragücü, 5'er kez ile Başakşehir, Beşiktaş, Karagümrük, Gaziantep FK, 4'er kez ile Trabzonspor, Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, 3'er kez ile Sivasspor, Fenerbahçe, Denizlispor, 2 kez ile Alanyaspor ve 1 kez ile Göztepe takip etti.KIRMIZI GÖRMEYEN TEK TAKIM KONYASPORSüper Lig'de hakemler tarafından kırmızı kart görmeyen tek takım ise İttifak Holding Konyaspor oldu. Yeşil beyazlı takımın oyuncuları hakemler tarafından oyun dışına gönderilmezken, Ankaragücü ile ligin en çok sarı kart gören takımı konumunda yer alıyor. Ligin en çok kırmızı kart gören takımları olan Hatayaspor 52, Antalyaspor ise 56 kez sarı kart gördü.EN ÇOK DEFANS OYUNCULARI KART GÖRDÜSüper Lig'de hakemler tarafından en çok defans oyuncularına kart gösterildi. 1330 kartın 472'si savunma oyuncularına gösterildi. Savunma oyuncularına hakemler 436 sarı, 20 çift sarı ve 16'da kırmızı kart çıkarttı. Defans oyuncuları toplam 36 kez hakemler tarafından oyundan atılarak, ligin en çok kırmızı kart görenleri oldu.ÇİFT SARIDAN EN ÇOK ORTA SAHALAR ATILDIOrta saha oyuncuları çift sarı kartla en çok atılan oyuncular oldu. Orta saha oyuncuları 21 kez çift sarı karttan oyun dışına çıkarken, 8'de direkt olarak kırmızı kart gördü. Orta saha oyuncuları hakemler tarafından 424 kez de sarı kartla cezalandırıldı. Ligin forvetleri ise, 319 sarı, 16 çift sarı ve 13'de kırmızı kart görme başarısını gösterdi.EN AZ KART KALECİLERE

Ligin kalecileri çift sarı karttan oyun dışında kalmazken, 4 kaleci ise hakemler tarafından direkt kırmızı ile oyun dışına gönderildi. Kaleciler, 31 hafta sonunda 52 sarı, 4 de kırmızı kart görerek en az kart gören oyuncular oldu.

- Antalya