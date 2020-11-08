Ligin tek namağlup takımı Aytemiz Alanyapor, liderliği geri aldı

AYTEMİZ Alanyaspor, dün evinde ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 17 çıkarırken, Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olmasıyla birlikte, bir maç eksiği olmasına rağmen averaj farkıyla milli araya lider girdi. Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyetin ardından ligin tek namağlup takımı da Alanyaspor oldu.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Trabzonspor'u ağırladı. 19'uncu sıradaki rakibiyle sahasında 1-1 berabere kalan turuncu yeşilli takım, puanını 17'ye çıkardı. Bu sonucun ardından, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçta aldığı mağlubiyet sonrası Alanyaspor maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna geri aldı. Trabzonspor ise 17'nci sıraya yükseldi. Geçen hafta İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle Göztepe ile oynayacağı maçı ertelenen Alanyaspor, milli araya lider girmiş oldu.