Ligin yeni ekibi Altay, G.Saray'da sözleşmesi biten Arda Turan'a kaptanlık teklifi yaptı

Mustafa Denizli'nin Altay tribünlerini ayağa kaldıracak bir takım için çalışma içerisinde olduğu bildirilirken, yıldız transfer hamleleri ise dikkat çekti. İzmir ekibi, Aslan'da mukavelesi tamamlanan tecrübeli futbolcu Arda ile temas kurdu. Arda, Altay'ın kendisine yaptığı tekliften ve gösterilen ilgiden memnun kaldı.

"TERİM'İ BEKLİYORUM"

Arda Turan'ın, " Fatih Terim'in durumuna göre bir karar vereceğim" dediği ifade edildi. İzmir ekibi, Arda'nın kaptan olmasını ve takıma liderlik etmesini istiyor. Öte yandan Ryan Donk ve Mustafa Pektemek de listedeki diğer isimler.