Ligin yeni takımı Giresunspor, hücum hattına çok önemli bir takviye yaptı. TR Haber'in aktardığı habere göre; Karadeniz ekibi, boştaki Souleymane Doukara'yı bedelsiz olarak kadrosuna kattı. 29 yaşındaki futbolcu ile üç yıllık anlaşma yapıldı.
Doukara, Süper Lig'de giydiği son 13 maçta 13 gole katkıda bulunup Antalyaspor'a 2 milyon euro kazandırmıştı. Doukara, üç sezonun ardından Süper Lig'e geri dönüyor.
Doukara, 2017-18 sezonunda ligde 29 maçta 8 gol atıp, 7 de asist üretmişti. Türkiye Kupası'nda çıktığı 4 karşılaşmada ise 3 gol atıp, 1 gol kaydetti. 2018-19'da ise 26 maçta 10 gol, 2 asist kaydetti. Ancak Suudi ekibinde beklenen katkıyı veremedi.
Son Dakika › Spor › Ligin yeni ekibi Giresunspor, Antalyaspor formasıyla patlama yapan Doukara'ya imza attırdı - Son Dakika Spor