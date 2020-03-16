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Ligin zirvesinde sessiz derbi: Galatasaray 0- Beşiktaş 0
6 saat önce
Ligin zirvesinde sessiz derbi: Galatasaray 0- Beşiktaş 0
Koronavirüs salgını nedeniyle Türk Telekom Arena'da seyircisiz oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisi 0-0 berabere tamamlandı.
Her iki takımın da önemli gol pozisyonları yakaladığı maç sonrası Galatasaray 50 puanla 3'üncü, Beşiktaş ise 44 puanla 5'inci sıradaki yerini korudu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:48
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