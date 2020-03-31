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Ligler durdu, Cengiz Ünder durmadı! Şov yaptı...
6 saat önce
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs sebebiyle sporcular çalışmalarını evlerinde bireysel olarak sürdürüyor.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs sebebiyle sporcular çalışmalarını evlerinde bireysel olarak sürdürüyor.
Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder de antrenmanlarını evinde sürdürüyor.
Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından top ile gerçekleştirdiği çalışmayı paylaşırken üzerine "evde kal" yazdı.
Milli gururumuz Cengiz Ünder #EvdeKal mesajıyla yeteneklerini sergiliyor???? pic.twitter.com/UEuNgxSzev
— Spor Arena #EvdeKalTürkiye (@sporarena) March 31, 2020
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:16
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