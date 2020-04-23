Ligler tamamlanamazsa Şampiyonlar Ligi'ne hangi takım gidecek? UEFA açıkladı!

UEFA, Federasyonlara yerel liglerin tamamlanmasını ısrarla tavsiye etti. Üye ülkelerden, yerel liglerin Ağustos ayından önce tamamlanması istendi.



UEFA, liglerin tamamlanmaması durumunda gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılacak takımlar için kulüp katsayısı yerine sportif performans kriterini kullanacak. Buna göre yerel federasyonlar Avrupa Kupalarına katılacak takımları mevcut puan durumuna göre belirleyebilecek. İddia edildiği gibi UEFA kulüp puanlama sistemine göre yapılmayacak.



UEFA, federasyonlar tarafından kupalara gönderilecek takımlar için son kararı verme hakkını saklı tutacağını da açıkladı. Seçimlerin tarafsız ve nesnel yapılması yönünde federasyonların uyarıldığı da belirtildi.



UEFA'nın, federasyon kararı sonrası soracağı sorular şunlar olacak:



•Karar adil mi?



•Karar şeffaf mı?



•Karar tarafsız mı?



•Lig, tamamlanamama şartlarına uygun mu?







