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Liglerde haftanın programı

6 saat önce

Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmasında Trabzonspor, yarın Medical Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmasında Trabzonspor, yarın Medical Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:


Süper Lig


Bugün:


20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)


Yarın:


14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)


17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)


20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)


2 Şubat Pazar:


13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)


16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)


16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)


19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)


3 Şubat Pazartesi:


20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)


TFF 1. Lig


Bugün:


19.00 Adanaspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)


Yarın:


14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)


16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)


19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)


2 Şubat Pazar:


14.00 Hatayspor-Giresunspor (Antakya Atatürk)


16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)


16.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


3 Şubat Pazartesi:


19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


TFF 2. Lig


Kırmızı Grup:


Yarın:


13.30 Eyüpspor-Kardemir Karabükspor (Eyüp)


13.30 Ankara Demirspor-Uşakspor (TCDD Ankara Demirspor)


2 Şubat Pazar:


13.00 Bayburt Özel İdare-Bandırmaspor (Bayburt Genç Osman)


13.00 Vanspor FK-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Van Atatürk)


13.00 Sivas Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)


13.30 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)


13.30 Etimesgut Belediyespor-Piserro Kahramanmaraşspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)


13.30 GMG Kastamonuspor-Niğde Anadolu (Gazi)


Beyaz Grup:


2 Şubat Pazar:


13.30 Manisa FK-Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)


13.30 GMG Kırklarelispor-Hacettepe (Kırklareli Atatürk)


13.30 Pendikspor-Gümüşhanespor (Pendik)


13.30 Afjet Afyonspor-Sarıyer (Zafer)


13.30 İnegölspor-Zonguldak Kömürspor (İnegöl İlçe)


13.30 Çorum FK-Sancaktepe FK (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)


13.30 Tarsus İdmanyurdu-Yılport Samsunspor (Tarsus İlçe)


13.30 Başkent Akademi FK-1922 Konyaspor (Osmanlı)


14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon (Diyarbakır)


TFF 3. Lig


1. Grup:


Yarın:


13.30 Ci Group Buca-Anagold 24Erzincanspor (İzmir Atatürk)


13.30 Silivrispor-68 Aksaray Belediyespor (Silivri)


13.30 Çankaya FK-Şile Yıldızspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)


2 Şubat Pazar:


12.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Manisaspor (Faruk Çelik)


13.00 52 Orduspor-Yomraspor (Ordu 19 Eylül)


13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Kızılcabölükspor (Sultanbeyli Gölet)


13.30 Tokatspor-Artvinspor (Tokat Gaziosmanpaşa)


13.30 Serik Belediyespor-Çatalcaspor (Serik İsmail Oğan)


13.30 Düzcespor-Erzinspor (Düzce 18 Temmuz)


2. Grup:


Yarın:


13.30 Turgutluspor-Kocaelispor (Turgutlu 7 Eylül)


2 Şubat Pazar:


13.00 Cizrespor-Ağrı 1970 (Cizre İlçe)


13.00 Ofspor-Kemerspor 2003 (Vali İsmet Gürbüz Civelek)


13.30 Belediye Derincespor-Esenler Erokspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)


13.30 Fethiyespor-Elazığ Belediyespor (Fethiye İlçe)


13.30 Karşıyaka-Erbaaspor (İzmir Atatürk)


13.30 Kozanspor-1877 Alemdağspor (İsmet Atlı)


13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Fatsa Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)


3. Grup:


Yarın:


13.30 Muğlaspor-Somaspor (Muğla Atatürk)


13.30 Halide Edip Adıvarspor-Pazarspor (Maltepe Hasan Polat)


13.30 Modafen-Osmaniyespor (Alemdağ)


2 Şubat Pazar:


13.00 Medicalpark Batman Petrolspor-Bayrampaşa (Batman Yeni Şehir)


13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Diyarbekirspor (Yeşiltepe)


13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Kelkit İlçe)


13.30 Yozgatspor 1959-Nazilli Belediyespor (Yozgat Bozok)


13.30 Nevşehir Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Nevşehir Gazi)


13.30 Gölcükspor-Darıca Gençlerbirliği (Gölcük Şehir)

Mustafa Kemal Atatürk, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:32 
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