Liglerde haftanın programı

Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmasında Trabzonspor, yarın Medical Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
Yarın:
14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Adanaspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
Yarın:
14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)
2 Şubat Pazar:
14.00 Hatayspor-Giresunspor (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)
16.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
3 Şubat Pazartesi:
19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
Yarın:
13.30 Eyüpspor-Kardemir Karabükspor (Eyüp)
13.30 Ankara Demirspor-Uşakspor (TCDD Ankara Demirspor)
2 Şubat Pazar:
13.00 Bayburt Özel İdare-Bandırmaspor (Bayburt Genç Osman)
13.00 Vanspor FK-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Van Atatürk)
13.00 Sivas Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
13.30 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
13.30 Etimesgut Belediyespor-Piserro Kahramanmaraşspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.30 GMG Kastamonuspor-Niğde Anadolu (Gazi)
Beyaz Grup:
2 Şubat Pazar:
13.30 Manisa FK-Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)
13.30 GMG Kırklarelispor-Hacettepe (Kırklareli Atatürk)
13.30 Pendikspor-Gümüşhanespor (Pendik)
13.30 Afjet Afyonspor-Sarıyer (Zafer)
13.30 İnegölspor-Zonguldak Kömürspor (İnegöl İlçe)
13.30 Çorum FK-Sancaktepe FK (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
13.30 Tarsus İdmanyurdu-Yılport Samsunspor (Tarsus İlçe)
13.30 Başkent Akademi FK-1922 Konyaspor (Osmanlı)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon (Diyarbakır)
TFF 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
13.30 Ci Group Buca-Anagold 24Erzincanspor (İzmir Atatürk)
13.30 Silivrispor-68 Aksaray Belediyespor (Silivri)
13.30 Çankaya FK-Şile Yıldızspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
2 Şubat Pazar:
12.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Manisaspor (Faruk Çelik)
13.00 52 Orduspor-Yomraspor (Ordu 19 Eylül)
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Kızılcabölükspor (Sultanbeyli Gölet)
13.30 Tokatspor-Artvinspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
13.30 Serik Belediyespor-Çatalcaspor (Serik İsmail Oğan)
13.30 Düzcespor-Erzinspor (Düzce 18 Temmuz)
2. Grup:
Yarın:
13.30 Turgutluspor-Kocaelispor (Turgutlu 7 Eylül)
2 Şubat Pazar:
13.00 Cizrespor-Ağrı 1970 (Cizre İlçe)
13.00 Ofspor-Kemerspor 2003 (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
13.30 Belediye Derincespor-Esenler Erokspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)
13.30 Fethiyespor-Elazığ Belediyespor (Fethiye İlçe)
13.30 Karşıyaka-Erbaaspor (İzmir Atatürk)
13.30 Kozanspor-1877 Alemdağspor (İsmet Atlı)
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Fatsa Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)
3. Grup:
Yarın:
13.30 Muğlaspor-Somaspor (Muğla Atatürk)
13.30 Halide Edip Adıvarspor-Pazarspor (Maltepe Hasan Polat)
13.30 Modafen-Osmaniyespor (Alemdağ)
2 Şubat Pazar:
13.00 Medicalpark Batman Petrolspor-Bayrampaşa (Batman Yeni Şehir)
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Diyarbekirspor (Yeşiltepe)
13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Kelkit İlçe)
13.30 Yozgatspor 1959-Nazilli Belediyespor (Yozgat Bozok)
13.30 Nevşehir Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Nevşehir Gazi)
13.30 Gölcükspor-Darıca Gençlerbirliği (Gölcük Şehir)