Liglerde haftanın programı

Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmasında Trabzonspor, yarın Medical Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



Süper Lig



Bugün:



20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)



Yarın:



14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)



17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)



20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)



2 Şubat Pazar:



13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)



16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)



19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)



3 Şubat Pazartesi:



20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)



TFF 1. Lig



Bugün:



19.00 Adanaspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)



Yarın:



14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)



16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)



19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)



2 Şubat Pazar:



14.00 Hatayspor-Giresunspor (Antakya Atatürk)



16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)



16.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



3 Şubat Pazartesi:



19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



TFF 2. Lig



Kırmızı Grup:



Yarın:



13.30 Eyüpspor-Kardemir Karabükspor (Eyüp)



13.30 Ankara Demirspor-Uşakspor (TCDD Ankara Demirspor)



2 Şubat Pazar:



13.00 Bayburt Özel İdare-Bandırmaspor (Bayburt Genç Osman)



13.00 Vanspor FK-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Van Atatürk)



13.00 Sivas Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)



13.30 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)



13.30 Etimesgut Belediyespor-Piserro Kahramanmaraşspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



13.30 GMG Kastamonuspor-Niğde Anadolu (Gazi)



Beyaz Grup:



2 Şubat Pazar:



13.30 Manisa FK-Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)



13.30 GMG Kırklarelispor-Hacettepe (Kırklareli Atatürk)



13.30 Pendikspor-Gümüşhanespor (Pendik)



13.30 Afjet Afyonspor-Sarıyer (Zafer)



13.30 İnegölspor-Zonguldak Kömürspor (İnegöl İlçe)



13.30 Çorum FK-Sancaktepe FK (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)



13.30 Tarsus İdmanyurdu-Yılport Samsunspor (Tarsus İlçe)



13.30 Başkent Akademi FK-1922 Konyaspor (Osmanlı)



14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon (Diyarbakır)



TFF 3. Lig



1. Grup:



Yarın:



13.30 Ci Group Buca-Anagold 24Erzincanspor (İzmir Atatürk)



13.30 Silivrispor-68 Aksaray Belediyespor (Silivri)



13.30 Çankaya FK-Şile Yıldızspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



2 Şubat Pazar:



12.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Manisaspor (Faruk Çelik)



13.00 52 Orduspor-Yomraspor (Ordu 19 Eylül)



13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Kızılcabölükspor (Sultanbeyli Gölet)



13.30 Tokatspor-Artvinspor (Tokat Gaziosmanpaşa)



13.30 Serik Belediyespor-Çatalcaspor (Serik İsmail Oğan)



13.30 Düzcespor-Erzinspor (Düzce 18 Temmuz)



2. Grup:



Yarın:



13.30 Turgutluspor-Kocaelispor (Turgutlu 7 Eylül)



2 Şubat Pazar:



13.00 Cizrespor-Ağrı 1970 (Cizre İlçe)



13.00 Ofspor-Kemerspor 2003 (Vali İsmet Gürbüz Civelek)



13.30 Belediye Derincespor-Esenler Erokspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)



13.30 Fethiyespor-Elazığ Belediyespor (Fethiye İlçe)



13.30 Karşıyaka-Erbaaspor (İzmir Atatürk)



13.30 Kozanspor-1877 Alemdağspor (İsmet Atlı)



13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Fatsa Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)



3. Grup:



Yarın:



13.30 Muğlaspor-Somaspor (Muğla Atatürk)



13.30 Halide Edip Adıvarspor-Pazarspor (Maltepe Hasan Polat)



13.30 Modafen-Osmaniyespor (Alemdağ)



2 Şubat Pazar:



13.00 Medicalpark Batman Petrolspor-Bayrampaşa (Batman Yeni Şehir)



13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Diyarbekirspor (Yeşiltepe)



13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Kelkit İlçe)



13.30 Yozgatspor 1959-Nazilli Belediyespor (Yozgat Bozok)



13.30 Nevşehir Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Nevşehir Gazi)



13.30 Gölcükspor-Darıca Gençlerbirliği (Gölcük Şehir)