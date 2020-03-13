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Liglerde haftanın programı!

6 saat önce

Süper Lig'de gözler şampiyonluk yarışındaki takımların karşı karşıya geleceği Trabzonspor-Medipol Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarında olacak.

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Süper Lig'de gözler şampiyonluk yarışındaki takımların karşı karşıya geleceği Trabzonspor-Medipol Başakşehir ve Galatasaray- Beşiktaş maçlarında olacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbol liglerinde haftanın müsabaka programı şöyle:


Süper Lig


Bugün:


20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)


20.00 MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor (Eryaman)


Yarın:


14.00 Yukatel Denizlispor- Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)


17.00 Aytemiz Alanyaspor- Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)


20.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)


15 Mart Pazar:


13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)


19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)


16 Mart Pazartesi:


20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)


TFF 1. Lig


Yarın:


16.30 Fatih Karagümrük- Altay (Vefa)


19.00 Bursaspor- Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


15 Mart Pazar:


14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Antakya Atatürk)


16.30 Adanaspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)


16.30 Ekol Göz Menemenspor- İstanbulspor (Menemen İlçe)


19.00 Osmanlıspor- Giresunspor (Osmanlı)


19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)


16 Mart Pazartesi:


19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Aziz Kocaoğlu)


19.00 Eskişehirspor- Adana Demirspor 0 (Eskişehir Yeni )


TFF 2. Lig


Kırmızı Grup


Yarın:


15.00 Ankara Demirspor- Bayburt Özel İdare (TCDD Ankara Demirspor)


15.00 Etimesgut Belediyespor- Eyüpspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)


15 Mart Pazar:


14.30 Piserro Kahramanmaraşspor- Kırşehir Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)


14.30 Vanspor FK- Sakaryaspor (Van Atatürk)


14.30 Sivas Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)


15.00 Kardemir Karabükspor- Niğde Anadolu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)


15.00 Ergene Velimeşespor-Tuzlaspor (Mustafa Kemal Atatürk)


15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)


Beyaz Grup:


Yarın:


15.00 Sarıyer-Hacettepe (Yusuf Ziya Öniş)


15.00 Pendikspor-GMG Kırklarelispor (Pendik)


15 Mart Pazar:


14.30 Şanlıurfaspor-Hekimoğlu Trabzon (Şanlıurfa GAP)


14.30 Gümüşhanespor- İnegölspor (Gümüşhane Yenişehir)


15.00 1922 Konyaspor-Sancektepe (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)


15.00 Yılport Samsunspor- Zonguldak Kömürspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)


15.00 Afjet Afyonspor- Çorum FK (Zafer)


15.00 Başkent Akademi-Amed Sportif Faaliyetler (TCDD Ankara Demirspor)


15.00 Tarsus İdman Yurdu- Manisa FK (Tarsus İlçe)


TFF 3. Lig


1. Grup


15 Mart Pazar:


13.00 52 Orduspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (19 Eylül)


14.30 Artvin Hopaspor- Çankaya FK (Hopa İlçe)


14.30 Yomraspor- Şile Yıldızspor (Yomra İlçe)


15.00 Serik Belediyespor-Düzcespor (Serik İsmail Oğan)


15.00 Tokatspor-1928 Bucaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)


15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Silivrispor (Sultanbeyli Gölet)


15.00 Çatalcaspor-Anagold 24Erzincanspor (Ziya Altınoğlu)


15.00 Manisaspor-68 Aksaray Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)


15.00 Kızılcabölükspor-Erzinspor (Kızılcabölük)


2. Grup


Yarın:


15.00 Turgutluspor-Belediye Derincespor (Turgutlu 7 Eylül)


15.00 Fethiyespor- Büyükçekmece Tepecikspor (Fethiye İlçe)


15.00 Payasspor-Kozanspor (Payas İlçe)


15 Mart Pazar:


13.30 Cizrespor- Ofspor (Cizre İlçe)


14.30 Elazığ Belediyespor- Karşıyaka (Gençlik Merkezi)


14.30 Ağrı 1970-Erbaaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)


15.00 Kocaelispor-1877 Alemdağspor (Kocaeli)


15.00 Esenler Erokspor- Fatsa Belediyespor (Esenler)


3. Grup


Yarın:


15.00 Modafen-Muğlaspor (Alemdağ)


15.00 Halide Edip Adıvarspor- Gölcükspor (Maltepe Hasan Polat)


15 Mart Pazar:


14.30 Diyarbakırspor- Bayrampaşa (Diyarbakır)


14.30 Pazarspor- Altındağ Belediyespor (Pazar İlçe)


14.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Yozgatspor 1959 (Yeşiltepe)


15.00 Nevşehir Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor (Nevşehir Gazi)


15.00 Darıca Gençlerbirliği-Somaspor (Darıca İlçe)


15.00 Osmaniyespor- Nazilli Belediyespor (7 Ocak)


15.00 Karacabey Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:07 
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