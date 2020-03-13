Liglerde haftanın programı!

Süper Lig'de gözler şampiyonluk yarışındaki takımların karşı karşıya geleceği Trabzonspor-Medipol Başakşehir ve Galatasaray- Beşiktaş maçlarında olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbol liglerinde haftanın müsabaka programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor (Eryaman)
Yarın:
14.00 Yukatel Denizlispor- Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
17.00 Aytemiz Alanyaspor- Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)
20.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)
15 Mart Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
16 Mart Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
TFF 1. Lig
Yarın:
16.30 Fatih Karagümrük- Altay (Vefa)
19.00 Bursaspor- Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
15 Mart Pazar:
14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Antakya Atatürk)
16.30 Adanaspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)
16.30 Ekol Göz Menemenspor- İstanbulspor (Menemen İlçe)
19.00 Osmanlıspor- Giresunspor (Osmanlı)
19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)
16 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Aziz Kocaoğlu)
19.00 Eskişehirspor- Adana Demirspor 0 (Eskişehir Yeni )
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
15.00 Ankara Demirspor- Bayburt Özel İdare (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Etimesgut Belediyespor- Eyüpspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15 Mart Pazar:
14.30 Piserro Kahramanmaraşspor- Kırşehir Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
14.30 Vanspor FK- Sakaryaspor (Van Atatürk)
14.30 Sivas Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
15.00 Kardemir Karabükspor- Niğde Anadolu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Ergene Velimeşespor-Tuzlaspor (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
Beyaz Grup:
Yarın:
15.00 Sarıyer-Hacettepe (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Pendikspor-GMG Kırklarelispor (Pendik)
15 Mart Pazar:
14.30 Şanlıurfaspor-Hekimoğlu Trabzon (Şanlıurfa GAP)
14.30 Gümüşhanespor- İnegölspor (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 1922 Konyaspor-Sancektepe (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 Yılport Samsunspor- Zonguldak Kömürspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
15.00 Afjet Afyonspor- Çorum FK (Zafer)
15.00 Başkent Akademi-Amed Sportif Faaliyetler (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Tarsus İdman Yurdu- Manisa FK (Tarsus İlçe)
TFF 3. Lig
1. Grup
15 Mart Pazar:
13.00 52 Orduspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (19 Eylül)
14.30 Artvin Hopaspor- Çankaya FK (Hopa İlçe)
14.30 Yomraspor- Şile Yıldızspor (Yomra İlçe)
15.00 Serik Belediyespor-Düzcespor (Serik İsmail Oğan)
15.00 Tokatspor-1928 Bucaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Silivrispor (Sultanbeyli Gölet)
15.00 Çatalcaspor-Anagold 24Erzincanspor (Ziya Altınoğlu)
15.00 Manisaspor-68 Aksaray Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)
15.00 Kızılcabölükspor-Erzinspor (Kızılcabölük)
2. Grup
Yarın:
15.00 Turgutluspor-Belediye Derincespor (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 Fethiyespor- Büyükçekmece Tepecikspor (Fethiye İlçe)
15.00 Payasspor-Kozanspor (Payas İlçe)
15 Mart Pazar:
13.30 Cizrespor- Ofspor (Cizre İlçe)
14.30 Elazığ Belediyespor- Karşıyaka (Gençlik Merkezi)
14.30 Ağrı 1970-Erbaaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
15.00 Kocaelispor-1877 Alemdağspor (Kocaeli)
15.00 Esenler Erokspor- Fatsa Belediyespor (Esenler)
3. Grup
Yarın:
15.00 Modafen-Muğlaspor (Alemdağ)
15.00 Halide Edip Adıvarspor- Gölcükspor (Maltepe Hasan Polat)
15 Mart Pazar:
14.30 Diyarbakırspor- Bayrampaşa (Diyarbakır)
14.30 Pazarspor- Altındağ Belediyespor (Pazar İlçe)
14.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Yozgatspor 1959 (Yeşiltepe)
15.00 Nevşehir Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor (Nevşehir Gazi)
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Somaspor (Darıca İlçe)
15.00 Osmaniyespor- Nazilli Belediyespor (7 Ocak)
15.00 Karacabey Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)