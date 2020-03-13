Liglerde haftanın programı!

Süper Lig'de gözler şampiyonluk yarışındaki takımların karşı karşıya geleceği Trabzonspor-Medipol Başakşehir ve Galatasaray- Beşiktaş maçlarında olacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbol liglerinde haftanın müsabaka programı şöyle:



Süper Lig



Bugün:



20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



20.00 MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor (Eryaman)



Yarın:



14.00 Yukatel Denizlispor- Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)



17.00 Aytemiz Alanyaspor- Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)



20.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)



15 Mart Pazar:



13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)



19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)



16 Mart Pazartesi:



20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)



TFF 1. Lig



Yarın:



16.30 Fatih Karagümrük- Altay (Vefa)



19.00 Bursaspor- Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



15 Mart Pazar:



14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Antakya Atatürk)



16.30 Adanaspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)



16.30 Ekol Göz Menemenspor- İstanbulspor (Menemen İlçe)



19.00 Osmanlıspor- Giresunspor (Osmanlı)



19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)



16 Mart Pazartesi:



19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Aziz Kocaoğlu)



19.00 Eskişehirspor- Adana Demirspor 0 (Eskişehir Yeni )



TFF 2. Lig



Kırmızı Grup



Yarın:



15.00 Ankara Demirspor- Bayburt Özel İdare (TCDD Ankara Demirspor)



15.00 Etimesgut Belediyespor- Eyüpspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



15 Mart Pazar:



14.30 Piserro Kahramanmaraşspor- Kırşehir Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)



14.30 Vanspor FK- Sakaryaspor (Van Atatürk)



14.30 Sivas Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)



15.00 Kardemir Karabükspor- Niğde Anadolu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



15.00 Ergene Velimeşespor-Tuzlaspor (Mustafa Kemal Atatürk)



15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)



Beyaz Grup:



Yarın:



15.00 Sarıyer-Hacettepe (Yusuf Ziya Öniş)



15.00 Pendikspor-GMG Kırklarelispor (Pendik)



15 Mart Pazar:



14.30 Şanlıurfaspor-Hekimoğlu Trabzon (Şanlıurfa GAP)



14.30 Gümüşhanespor- İnegölspor (Gümüşhane Yenişehir)



15.00 1922 Konyaspor-Sancektepe (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



15.00 Yılport Samsunspor- Zonguldak Kömürspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



15.00 Afjet Afyonspor- Çorum FK (Zafer)



15.00 Başkent Akademi-Amed Sportif Faaliyetler (TCDD Ankara Demirspor)



15.00 Tarsus İdman Yurdu- Manisa FK (Tarsus İlçe)



TFF 3. Lig



1. Grup



15 Mart Pazar:



13.00 52 Orduspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (19 Eylül)



14.30 Artvin Hopaspor- Çankaya FK (Hopa İlçe)



14.30 Yomraspor- Şile Yıldızspor (Yomra İlçe)



15.00 Serik Belediyespor-Düzcespor (Serik İsmail Oğan)



15.00 Tokatspor-1928 Bucaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)



15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Silivrispor (Sultanbeyli Gölet)



15.00 Çatalcaspor-Anagold 24Erzincanspor (Ziya Altınoğlu)



15.00 Manisaspor-68 Aksaray Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)



15.00 Kızılcabölükspor-Erzinspor (Kızılcabölük)



2. Grup



Yarın:



15.00 Turgutluspor-Belediye Derincespor (Turgutlu 7 Eylül)



15.00 Fethiyespor- Büyükçekmece Tepecikspor (Fethiye İlçe)



15.00 Payasspor-Kozanspor (Payas İlçe)



15 Mart Pazar:



13.30 Cizrespor- Ofspor (Cizre İlçe)



14.30 Elazığ Belediyespor- Karşıyaka (Gençlik Merkezi)



14.30 Ağrı 1970-Erbaaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



15.00 Kocaelispor-1877 Alemdağspor (Kocaeli)



15.00 Esenler Erokspor- Fatsa Belediyespor (Esenler)



3. Grup



Yarın:



15.00 Modafen-Muğlaspor (Alemdağ)



15.00 Halide Edip Adıvarspor- Gölcükspor (Maltepe Hasan Polat)



15 Mart Pazar:



14.30 Diyarbakırspor- Bayrampaşa (Diyarbakır)



14.30 Pazarspor- Altındağ Belediyespor (Pazar İlçe)



14.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Yozgatspor 1959 (Yeşiltepe)



15.00 Nevşehir Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor (Nevşehir Gazi)



15.00 Darıca Gençlerbirliği-Somaspor (Darıca İlçe)



15.00 Osmaniyespor- Nazilli Belediyespor (7 Ocak)



15.00 Karacabey Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)