Liglerde Play-off Maçları Tarihleri Belli Oldu

2018-2019 sezonunda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçlarının tarihleri belli oldu.

2018-2019 sezonunda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçlarının tarihleri belli oldu.



TFF Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısında 2018-2019 sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belli oldu. Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar ise daha sonra ilan edilecek.



Play-off müsabaka tarihleri şöyle:



Spor Toto 1. Lig



Yarı Final 1. Maçlar: 22 Mayıs Çarşamba



Yarı Final 2. Maçlar: 26 Mayıs Pazar



Final: 30 Mayıs Perşembe



TFF 2. Lig



Çeyrek Final 1. Maçlar: 9 Mayıs Perşembe



Çeyrek Final 2. Maçlar: 13 Mayıs Pazartesi



Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Cuma



Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Salı



Final: 28 Mayıs Salı



TFF 3. Lig



Yarı Final 1. Maçlar: 10 Mayıs Cuma



Yarı Final 2. Maçlar: 15 Mayıs Çarşamba



Finaller: 22 Mayıs Çarşamba - 23 Mayıs Perşembe - 24 Mayıs Cuma - İSTANBUL

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