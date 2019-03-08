Son Dakika Haberleri: Liglerde Play-off Maçları Tarihleri Belli Oldu

Liglerde Play-off Maçları Tarihleri Belli Oldu

13 dakika önce

2018-2019 sezonunda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçlarının tarihleri belli oldu.

Liglerde Play-off Maçları Tarihleri Belli Oldu, System.String[]
2018-2019 sezonunda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçlarının tarihleri belli oldu.

TFF Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısında 2018-2019 sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belli oldu. Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar ise daha sonra ilan edilecek.

Play-off müsabaka tarihleri şöyle:

Spor Toto 1. Lig

Yarı Final 1. Maçlar: 22 Mayıs Çarşamba

Yarı Final 2. Maçlar: 26 Mayıs Pazar

Final: 30 Mayıs Perşembe

TFF 2. Lig

Çeyrek Final 1. Maçlar: 9 Mayıs Perşembe

Çeyrek Final 2. Maçlar: 13 Mayıs Pazartesi

Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Cuma

Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Salı

Final: 28 Mayıs Salı

TFF 3. Lig

Yarı Final 1. Maçlar: 10 Mayıs Cuma

Yarı Final 2. Maçlar: 15 Mayıs Çarşamba

Finaller: 22 Mayıs Çarşamba - 23 Mayıs Perşembe - 24 Mayıs Cuma - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:48 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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