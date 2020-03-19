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Liglerin ertelenmesi - Nihat Özdemir, Hidayet Türkoğlu
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu...
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:30 Kaynak: AA
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