Liglerin ertelenmesi - Nihat Özdemir, Hidayet Türkoğlu - Son Dakika
Son Dakika Spor Liglerin ertelenmesi - Nihat Özdemir, Hidayet Türkoğlu - Son Dakika Spor

Liglerin ertelenmesi - Nihat Özdemir, Hidayet Türkoğlu

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarıyla toplantı düzenledi. (1)

Liglerin ertelenmesi - Nihat Özdemir, Hidayet Türkoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu, Hidayet Türkoğlu, Nihat Özdemir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:30 Kaynak: AA

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