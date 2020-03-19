Liglerin ertelenmesine Eskişehirspor'dan açıklama - Son Dakika
Son Dakika Spor Liglerin ertelenmesine Eskişehirspor'dan açıklama - Son Dakika Spor

Liglerin ertelenmesine Eskişehirspor'dan açıklama

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun tüm spor müsabakalarının ertelenmesine yönelik açıklamasının ardından Eskişehirspor kulübü bir açıklama yayımladı.

Liglerin ertelenmesine Eskişehirspor'dan açıklama, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun tüm spor müsabakalarının ertelenmesine yönelik açıklamasının ardından Eskişehirspor kulübü bir açıklama yayımladı.


Liglerin ertelenmesi kararıyla ilgili Eskişehirspor kulüp yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, federasyon başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile korona virüs salgınına yönelik yaptığı toplantı değerlendirmesi sonucunda ligimizde erteleme kararı alınmıştır. Karar doğrultusunda takımımızın antrenmanlarının TFF'nin belirleyeceği takvim neticesinde yeniden programlanacağını ve sağlıklı günlerde yeniden taraftarımızla bir araya geleceğimiz günleri iple çektiğimizi tüm camiamıza ve büyük taraftarımıza bildiririz" denildi. - ESKİŞEHİR

Mehmet Kasapoğlu, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:01 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi! Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!         
21:42
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı         
15:48
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti         
15:22
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler         
12:04
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 00:29:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Liglerin ertelenmesine Eskişehirspor'dan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]