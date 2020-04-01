Liglerin kaderi belli oluyor
6 saat önce
Toplantıda, salgın nedeniyle ara verilen liglerin başlangıç tarihleriyle ilgili görüşler paylaşılırken, milli takım ve kulüp müsabakalarındaki gelişmelerin yanı sıra oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi gibi konular ele alınacak.
Toplantıda, salgın nedeniyle ara verilen liglerin başlangıç tarihleriyle ilgili görüşler paylaşılırken, milli takım ve kulüp müsabakalarındaki gelişmelerin yanı sıra oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi gibi konular ele alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:06
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