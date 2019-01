Liglerin Tek Yenilgisiz Takımından Bir Rekor Daha

Türkiye'de profesyonel futbol liglerinin tek namağlup takımı Bayburt İl Özel İdare, yenilmezlik serisini 19 maça çıkarırken, bu rekoruna liglerin en az gol yiyen ekibi unvanını da ekledi.

ABDULKADİR NİŞANCI - Türkiye'de profesyonel futbol liglerinin tek namağlup takımı Bayburt İl Özel İdare, yenilmezlik serisini 19 maça çıkarırken, bu rekoruna liglerin en az gol yiyen ekibi unvanını da ekledi.



TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayburt İl Özel İdare, bu sezon 19. haftaları geride kalan profesyonel liglerde şu ana dek yenilgisi bulunmayan tek takım unvanını korurken, kalesinde gördüğü 8 golle de yine liglerin en az gol yiyen ekibi olarak yeni bir rekora daha imza attı.



Ligde 19. hafta mücadelesinde Fatsa Belediyespor'u konuk eden Bayburt İl Özel İdare, maçı 3-0 kazanarak puanını 45'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Bu sonuçla 19. hafta sonunda ligdeki en yakın rakibinin 8 puan önüne geçen Bayburt İl Özel İdare, ayrıca profesyonel liglerde ikinci sırada yer alan takım ile en fazla puan farkına sahip lider özelliğini taşıyor.



Sarı-siyahlı ekibin teknik direktörü Ferruh Özgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenilgisiz ve en az gol yiyen takım olmanın kolay olmadığını söyledi.



Özgün, bu durumun kendileri üzerinde bir anlamda yük, rakiplerinde ise aşırı motivasyon sağladığını belirterek, "Ancak oyuncularımızın bilgisi, tecrübesi, yetenekleri çok rahatlıkla bunun üstünden geliyor. Tabii bunu böyle devam ettirmek istiyoruz. Yıllardır Bayburt'ta da beklenen bir şampiyonluk hedefi var. İnşallah bunu biz de bir üst lige direkt çıkarak taçlandırmak istiyoruz. Keşke 4 Mayıs'a kadar böyle gidebilsek ya da ilk mağlup olduğumuz gün keşke şampiyonluğu garantileyebilsek." diye konuştu.



Yenilgisiz ve en az gol yiyen takım olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Özgün, "Çünkü her takıma nasip olmuyor. Türkiye'de 200'ü aşkın takım var. Böyle devam ettiğimiz sürece belki bu takım tarihe geçecek. Çok güzel duygular gerçekten bunlar. Oyuncularıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah bu böyle devam eder." ifadelerini kullandı.



Özgün, takımın kalecisi Alişan Şeker'in de çok iyi ve öz güveni yüksek bir oyuncu olduğuna vurgu yaparak, "Oyuncularımızın kişilikleri de çok iyi. Bunları sahaya yansıttığımızda bu sonuçlar geliyor. Takımımız 8 gol yemiş ve şu anda en az gol yiyen takımız. Böyle de devam edeceğini tahmin ediyorum. Son haftalarda çok gol atıyoruz, bu da bizim için güzel. Az gol yemek beni de mutlu ediyor. İşte takım olmak bu. Herkes söyler bu işi ama bunu yapmak da kolay değil. Takımda bir aile ortamı var." değerlendirmesinde bulundu.



Bayburt ekibinin kaptanı Ali Kemal Yükseker, yenilgisiz tamamladıkları ilk yarının ardından ikinci devreye de iyi başladıklarını, unvanlarını devam ettirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Yenilgisizliğimize devam ediyoruz. Çok güzel bir ortam ve çok güzel bir takıma sahibiz. İnşallah böyle devam edip sezon sonunu taçlandırmak istiyoruz. Biz bu dönülmez yola girdik artık, Allah da inşallah bunu bize nasip eder. Artık o kupayı bu şehre getirmek istiyoruz. Bütün düşüncemiz, bütün niyetimiz, bütün hedefimiz bu doğrultuda. Gerekli çalışmayı ben ve takım arkadaşlarım, hocalarım, yönetimimiz, taraftarlarımız gösteriyor. Bu küçük şehre bu mutluluğu yaşatmak için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar vereceğiz."



Türkiye'de profesyonel liglerin en az gol yiyen kalecisi Alişan Şeker ise başarısında kendi performansının yanı sıra takımının performansının da büyük payı olduğuna dikkati çekti.



Takım halinde iyi savunma yaptıklarını ve verilen görevleri yerine getirdiklerini belirten Alişan Şeker, "Çünkü kaleci olarak ne kadar iyi oynarsanız oynayın takımınız size yardım etmiyorsa her türlü gol olur, gol yersiniz. Biz takım halinde özverili çalışıp, özverili mücadele ediyoruz. O yüzden yediğimiz gol sayısı da az ve Allah'a şükür hiç maç kaybetmedik." şeklinde konuştu.



Alişan Şeker, bir kaleci için gol yememenin güzel bir şey olduğunu ancak takımın kazanmasının daha önemli olduğunu aktararak, "Takımım kazansın, isterse maç 5-4 bitsin. Benim için önemli olan o ama gol yememek bu işin bonusu oluyor. Maçtan sonra kaleci olarak daha moralli oluyorsun. Yenilgisizlik bizi daha çok motive ediyor. Geriye düştüğümüz maçta bile şu hissiyatı yaşıyoruz, 'Yenilmeyelim.', 'Hadi.' deyip ayağa kalkıyoruz." ifadelerini kullandı.



Savunma oyuncusu İsmet Kavuştu, namağlup ve ligin en az gol yiyen takımı olmalarının üzerlerinde bir baskı oluşturmadığını, bu durumun kendilerine daha çok öz güven verdiğini dile getirerek, "Başarımız, takımın uyumundan geliyor. Takım olarak savunma yapmamız, ağabeylerimizin tecrübelerini aktarması, uyum, saha içerisindeki konuşma... Bunların hepsi bize katkı veriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Takım olarak bir üst lige çıkmaya kenetlendiklerini kaydeden İsmet Kavuştu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için de tek tek maç olarak her hafta rakibimiz kimse ona odaklanıyoruz. Sezon sonunu düşünmüyoruz. Örneğin bu hafta Gölcükspor maçı var. Herkes ona kilitleniyor, onunla ilgili konuşuyor, rakibi analiz ediyor."



Bayburt İl Özel İdare, ligde çıktığı 19 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken, attığı 28 gole karşın kalesinde yalnızca 8 gol gördü.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ünlü Oyuncu Hülya Avşar, Havuz Videosuyla Genç Kızlara Taş Çıkarttı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Galatasaray'da Başkanlık Sistemi Var

Kıdem Tazminatındaki Gelir Vergisi Kesintisi İade Edilecek

Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı