Liglerin yeniden başlatılması kararına tepki:

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadolu spor Kulübü yöneticileri, alt liglerin devam ettirilebilmesinin ekonomik açıdan sağlıklı gözükmediğini belirterek mevcut şekilde tescil edilmesi gerektiğini kaydetti.



Çin'de ortaya çıkarak tüm dünya ülkelerine yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da salgın ilan edilen korona virüs nedeniyle 19 Mart günü Süper Lig dahil olmak üzere tüm liglerin ertelenmesine karar verildi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunca yapılan toplantı sonrası alınan kararda Süper Lig'in 12 Haziran, TFF 1. Lig'in 19 Haziran, TFF 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'inin 18 Temmuz'da başlayacağı açıklandı. Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden takımların birçoğu da bu karara tepki göstererek, liglerin şu anki haliyle tescil edilmesini talep etti. Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta mücadele eden ve en yakın rakibinin 9 puan önünde ilk sırada yer alan Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulübü Yöneticileri de, alınan bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kulüp yöneticileri, amatör liglerde yaşanan maddi zorluklara işaret ederek, liglerin tekrar oynanması durumunda 400'ün üzerinde maç yapılacağını ve bunun sağlık açısından da ciddi sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.



"Hakkaniyet ölçüsünde bir karar bekliyoruz"



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kırıkkale Büyük Anadoluspor Asbaşkanı Can Saygılı, "Şu anda ülkemizin ve dünyanın gündeminde olan korona virüs var. Bunun da spor müsabakalarını tabii ki etkileyeceğini düşünüyoruz. Çünkü çalışanlarımız var, oyuncularımız var, bizler varız. Can sağlığı her şeyden önde gelir diye düşünüyoruz. Ama tabii ki futbolun olağan akışına uygun şekilde devam etmesi gerektiği için kimsenin zarar görmeyeceği şekilde hakkaniyet ölçüsünde bir kararın çıkmasını bekliyoruz. Çıkan kararın uygulanabilirliği konusunda çok büyük şüphelerimiz ve endişelerimiz var. Kırıkkale Büyük Anadoluspor olarak bizim şartlarımız diğer takımlara göre çok üst düzeyde ama karşılayacak durumda biz dahi değiliz. Diğerleri ne yapacak bilmiyoruz. Çünkü futbolcularımızın, çalışanlarımızın tek kişilik odalarda kalması gerekiyor. Tesislerimiz bunlara uygun değil insanlar sağlıklı bir şekilde burada konaklayamayacak, birbiriyle mecburen ilişki içerisinde, temas halinde kalmak zorundalar. Bunların tekrar gözden geçirilmesi kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.



"Futbolcumuzun ya da çalışanımızın sağlığı şampiyonluktan daha önemli"



Alınan kararların ardından giderlerinin iki kat artacağına dikkat çeken Asbaşkan Saygılı şunları dile getirdi:



"BAL, diğer profesyonel ligler ile kıyaslanamayacak düzeyde, çünkü hiçbir resmi geliri olmayan bir lig. Zaten bu giderleri karşılamakta büyük güçlük çekiyorduk şimdi alınan tedbirler kapsamında giderlerimiz iki katı daha artacak ve bunu karşılayabilecek kulüp sayısı çok az, bence yoktur. Biz de bu durumdan çok mağduruz. Biz Kırıkkalespor olarak saha içinde mücadeleden hiçbir zaman çekinen bir camia değiliz biz saha içinde futbolcularımıza, teknik ekibimize sonuna kadar güveniyoruz ki bugüne kadar bu güvenimiz boşa çıkmadı. 9 puan önde olarak zaten şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Ama tabii ki şampiyon olmaktan daha önemlisi bir futbolcumuzun, bir çalışanımızın sağlık açısından bir problem çekmemesi binlerce şampiyonluktan daha önemli bizim için. Tekrar bu kararın gözden geçirilmesi en doğru şekilde olacaktır. Biz zaten diğer BAL ligi takımlarıyla da irtibat halindeyiz. Herkesin ortak görüşü bu. 3. Lig'e yeni bir grup açılabilir ya da 11 takım direkt çıkartılabilir."



"Futbolun başlaması şu aşamada bu kriterlere göre zor gözüküyor"



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırıkkale Büyük Anadoluspor Genel Kaptanı Tolga Özkan, bildirilen kriterleri karşılamalarının çok zor olduğunu kaydetti. Özkan, "Biz zaten BAL takımıyız. Hiçbir geliri olmayan TFF'den herhangi bir yardım almayarak tamamen gönüllülük esasına dayalı, şehrin ileri gelenleri, bürokratları, Valimiz, belediye başkanlarımız ve diğer iş adamlarının destekleri ile bu kulüp kendini idame ettiriyor. Dünya şu anda spor konusunda çok sıkıntıda. Sonuçta temaslı bir oyun insanlar bir araya geliyorlar. İdmanları ayrı bir sıkıntı antrenmanları çok sıkıntılı. Kriterler getirdiler yani futbolun başlaması şu aşamada bu kriterlere göre zor gözüküyor. Ama tabi federasyon bir karar alırsa oynanacak derler ise oynarız" dedi.



"Ligler bu haliyle tescil edilsin"



Bölgesel Amatör Lig'in liderleriyle sık sık görüştüklerini kaydeden Özkan, "Biliyorsunuz 4 hafta kaldı ligimizin tamamlanmasına, biz 9 puan öndeyiz. Yani matematiksel olarak ikinci sıradakinin bir şansı var ama bir de realite var yani ortada. Biz 4 maçta 4 puan alsak yetiyor bizim için. Bizim yaptığımız açıklamada diğer kulüpler ile birlikte yapılan açıklama ortak görüş şeklinde ligin bu halde tescil edilmesi. İkinci ve üçüncü liglerden düşme olmaması yönünde. Zaten Kulüpler Birliği bir karar tavsiye kararı aldı. Bu tabii ki bu şekilde de BAL'daki 11 takımın üçüncü lige direkt alınması yönünde" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE