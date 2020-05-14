Liglerin yeniden başlatılması kararına tepki: "Korona virüs tedbirleri için maddi olarak yetersiziz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Liglerin yeniden başlatılması kararına tepki: 'Korona virüs tedbirleri için maddi olarak yetersiziz' - Son Dakika Spor

Liglerin yeniden başlatılması kararına tepki: "Korona virüs tedbirleri için maddi olarak yetersiziz"

6 saat önce

- Liglerin yeniden başlatılması kararına tepki: "Korona virüs tedbirleri için maddi olarak yetersiziz" Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulübü Genel Kaptanı Tolga Özkan;

- Liglerin yeniden başlatılması kararına tepki: "Korona virüs tedbirleri için maddi olarak yetersiziz"

Kırıkkale Büyük Anadolu spor Kulübü Genel Kaptanı Tolga Özkan;

"Ligler bu şekliyle tescil edilsin"

KIRIKKALE - Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulübü yöneticileri, alt liglerin devam ettirilebilmesinin ekonomik açıdan sağlıklı gözükmediğini belirterek mevcut şekilde tescil edilmesi gerektiğini kaydetti.

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünya ülkelerine yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da salgın ilan edilen korona virüs nedeniyle 19 Mart günü Süper Lig dahil olmak üzere tüm liglerin ertelenmesine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunca yapılan toplantı sonrası alınan kararda Süper Lig'in 12 Haziran, TFF 1. Lig'in 19 Haziran, TFF 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'inin 18 Temmuz'da başlayacağı açıklandı. Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden takımların birçoğu da bu karara tepki göstererek, liglerin şu anki haliyle tescil edilmesini talep etti. Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden ve en yakın rakibinin 9 puan önünde ilk sırada yer alan Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulübü Yöneticileri de, alınan bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kulüp yöneticileri, amatör liglerde yaşanan maddi zorluklara işaret ederek, liglerin tekrar oynanması durumunda 400'ün üzerinde maç yapılacağını ve bunun sağlık açısından da ciddi sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

"Hakkaniyet ölçüsünde bir karar bekliyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kırıkkale Büyük Anadoluspor Asbaşkanı Can Saygılı, "Şu anda ülkemizin ve dünyanın gündeminde olan korona virüs var. Bunun da spor müsabakalarını tabii ki etkileyeceğini düşünüyoruz. Çünkü çalışanlarımız var, oyuncularımız var, bizler varız. Can sağlığı her şeyden önde gelir diye düşünüyoruz. Ama tabii ki futbolun olağan akışına uygun şekilde devam etmesi gerektiği için kimsenin zarar görmeyeceği şekilde hakkaniyet ölçüsünde bir kararın çıkmasını bekliyoruz. Çıkan kararın uygulanabilirliği konusunda çok büyük şüphelerimiz ve endişelerimiz var. Kırıkkale Büyük Anadoluspor olarak bizim şartlarımız diğer takımlara göre çok üst düzeyde ama karşılayacak durumda biz dahi değiliz. Diğerleri ne yapacak bilmiyoruz. Çünkü futbolcularımızın, çalışanlarımızın tek kişilik odalarda kalması gerekiyor. Tesislerimiz bunlara uygun değil insanlar sağlıklı bir şekilde burada konaklayamayacak, birbiriyle mecburen ilişki içerisinde, temas halinde kalmak zorundalar. Bunların tekrar gözden geçirilmesi kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.

"Futbolcumuzun ya da çalışanımızın sağlığı şampiyonluktan daha önemli"

Alınan kararların ardından giderlerinin iki kat artacağına dikkat çeken Asbaşkan Saygılı şunları dile getirdi:

"BAL, diğer profesyonel ligler ile kıyaslanamayacak düzeyde, çünkü hiçbir resmi geliri olmayan bir lig. Zaten bu giderleri karşılamakta büyük güçlük çekiyorduk şimdi alınan tedbirler kapsamında giderlerimiz iki katı daha artacak ve bunu karşılayabilecek kulüp sayısı çok az, bence yoktur. Biz de bu durumdan çok mağduruz. Biz Kırıkkalespor olarak saha içinde mücadeleden hiçbir zaman çekinen bir camia değiliz biz saha içinde futbolcularımıza, teknik ekibimize sonuna kadar güveniyoruz ki bugüne kadar bu güvenimiz boşa çıkmadı. 9 puan önde olarak zaten şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Ama tabii ki şampiyon olmaktan daha önemlisi bir futbolcumuzun, bir çalışanımızın sağlık açısından bir problem çekmemesi binlerce şampiyonluktan daha önemli bizim için. Tekrar bu kararın gözden geçirilmesi en doğru şekilde olacaktır. Biz zaten diğer BAL ligi takımlarıyla da irtibat halindeyiz. Herkesin ortak görüşü bu. 3. Lig'e yeni bir grup açılabilir ya da 11 takım direkt çıkartılabilir."

"Futbolun başlaması şu aşamada bu kriterlere göre zor gözüküyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırıkkale Büyük Anadoluspor Genel Kaptanı Tolga Özkan, bildirilen kriterleri karşılamalarının çok zor olduğunu kaydetti. Özkan, "Biz zaten BAL takımıyız. Hiçbir geliri olmayan TFF'den herhangi bir yardım almayarak tamamen gönüllülük esasına dayalı, şehrin ileri gelenleri, bürokratları, Valimiz, belediye başkanlarımız ve diğer iş adamlarının destekleri ile bu kulüp kendini idame ettiriyor. Dünya şu anda spor konusunda çok sıkıntıda. Sonuçta temaslı bir oyun insanlar bir araya geliyorlar. İdmanları ayrı bir sıkıntı antrenmanları çok sıkıntılı. Kriterler getirdiler yani futbolun başlaması şu aşamada bu kriterlere göre zor gözüküyor. Ama tabi federasyon bir karar alırsa oynanacak derler ise oynarız" dedi.

"Ligler bu haliyle tescil edilsin"

Bölgesel Amatör Lig'in liderleriyle sık sık görüştüklerini kaydeden Özkan, "Biliyorsunuz 4 hafta kaldı ligimizin tamamlanmasına, biz 9 puan öndeyiz. Yani matematiksel olarak ikinci sıradakinin bir şansı var ama bir de realite var yani ortada. Biz 4 maçta 4 puan alsak yetiyor bizim için. Bizim yaptığımız açıklamada diğer kulüpler ile birlikte yapılan açıklama ortak görüş şeklinde ligin bu halde tescil edilmesi. İkinci ve üçüncü liglerden düşme olmaması yönünde. Zaten Kulüpler Birliği bir karar tavsiye kararı aldı. Bu tabii ki bu şekilde de BAL'daki 11 takımın üçüncü lige direkt alınması yönünde" ifadelerini kullandı.

Liglerin yeniden başlatılması kararına tepki: Korona virüs tedbirleri için maddi olarak yetersiziz

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırıkkale, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 12:48 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu terk edildi Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı? Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol         
19:19
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı         
19:10
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz         
19:04
İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
18:58
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor         
18:46
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak         
18:39
Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı         
18:39
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir         
18:03
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı         
18:02
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım         
18:00
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti         
17:49
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar         
17:43
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:36
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı         
17:36
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti         
17:09
21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti 21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti         
17:05
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı         
17:00
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı         
16:58
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz         
16:34
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz? Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz?         
16:17
17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı 17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
16:11
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı         
16:09
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu         
16:06
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı? 6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?         
15:58
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada         
15:52
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 19:31:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Liglerin yeniden başlatılması kararına tepki: "Korona virüs tedbirleri için maddi olarak yetersiziz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]