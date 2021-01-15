Ligue 1'de Lorient-Dijon maçına koronavirüs engeli
15.01.2021 18:19
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 17 Ocak'ta oynanması planlanan Lorient-Dijon karşılaşması, ev sahibi ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 17 Ocak'ta oynanması planlanan Lorient-Dijon karşılaşması, ev sahibi ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Lorient Kulübünde görülen Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü ve 20. haftada 17 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Lorient-Dijon mücadelesinin tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu.
Müsabakanın yapılacağı tarihin sonradan açıklanacağı ifade edildi.
Koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 12'ye yükselen Lorient, karşılaşmanın ertelenmesi için federasyona başvurmuştu.
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