Ligue 1'de PSG, Lille deplasmanından 3 puanla döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Ligue 1'de PSG, Lille deplasmanından 3 puanla döndü - Son Dakika Spor

Ligue 1'de PSG, Lille deplasmanından 3 puanla döndü

58 dakika önce

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lille'i 2-0 yendi.

Ligue 1'de PSG, Lille deplasmanından 3 puanla döndü, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lille'i 2-0 yendi.

Ligue 1'in 21. haftasının kapanış maçında, lider PSG ile Lille karşılaştı. Misafir ekip PSG, Neymar'ın 28'inci ve 52'nci (penaltıdan) dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.

Puanını 52'ye yükselten PSG, liderliğini sürdürdü.

Paris Saint Germain, Futbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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