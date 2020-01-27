Ligue 1'de PSG, Lille deplasmanından 3 puanla döndü

Ligue 1'in 21. haftasının kapanış maçında, lider PSG ile Lille karşılaştı. Misafir ekip PSG, Neymar 'ın 28'inci ve 52'nci (penaltıdan) dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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Van'da görev yapan hakem ve gözlemciler Elazığ için hazırladıkları yardım paketlerini vermek için yola çıktı