Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Strasbourg'u 4-1 mağlup etti.
Ligue 1'in 32. haftasında PSG, Strasbourg deplasmanındaydı.
Son şampiyonun gollerini 16. dakika Kylian Mbappe, 27. dakikada Pablo Sarabia, 45. dakikada Moise Kean ve 71. dakikada Leandro Paredes attı. Ev sahibi Strasbourg'un golü ise 63. dakikada Dion Sahi'den geldi.
Bu galibiyetle puanını 66'ya çıkaran PSG, lider Lille'in 3 puan arkasında ikinci sıradaki yerini korudu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Ligue 1'de PSG, Strasbourg'u 4-1 yendi - Son Dakika Spor