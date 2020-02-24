Ligue 1'deki 7 gollü düelloyu PSG kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1), Paris Saint-Germain (PSG), Bordeaux'yu 4-3 yendi.

Ligue 1'in 26. haftasının kapanış maçında, lider PSG ile puan tablosunun orta sıralarındaki Bordeaux karşılaştı.

PSG'li oyuncular, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden Çin'e destek vermek için "Güçlü kal Çin" anlamına gelen "Stay Strong China" yazılı formalarla sahaya çıktı.

Ev sahibi PSG, gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı, Cavani'nin 25, Marquinhos'un 45+2 ve 63, Mbappe'nin 69. dakikadaki golleriyle 4-3 kazandı. Bordeaux'un gollerini 18. dakikada Hwang, 45+5'inci dakikada Pablo ve 83. dakikada Pardo kaydetti.

Cavani, PSG formasıyla resmi maçlarda 200 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

PSG'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar, 90+2'nci dakikada kırmızı kart gördü.

Puanını 65'e yükselten PSG, en yakın takipçisi Olympique Marsilya ile arasındaki farkı 13 puana çıkardı.