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SPOR Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un Antalya kampı devam ediyor - Son Dakika

SPOR Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un Antalya kampı devam ediyor

28.01.2022 15:04

SPOR Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un Antalya kampı devam ediyorNamık Kemal KILINÇ / SERİK,(DHA)- Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un teknik direktörü Julien Stephan, "Süper Lig, çok kaliteli bir lig. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik kısa sürede Fransa ligine alıştılar ve çok iyi oynuyorlar.

SPOR Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un Antalya kampı devam ediyor

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK,(DHA)- Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un teknik direktörü Julien Stephan, "Süper Lig, çok kaliteli bir lig. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik kısa sürede Fransa ligine alıştılar ve çok iyi oynuyorlar. Türkiye'de genç, güçlü ve kaliteli çok futbolcular var. Avrupa'da rahatlıkla oynayacaklarını düşünüyorum" dedi.

Fransa Ligue 1'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Strasbourg, milli takım arasında Serik ilçesindeki Belek Turizm merkezinde kamp çalışmaşlarına devam ediyor. Teknik direktör Julien Stephan yönetiminde 6 Şubat Pazar günü sahasında Nantes ile oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren futbolcular; antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

"MONACO, LİLLE GİBİ BÜYÜK KULÜPLER ARKAMIZDA"

Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Julien Stephan, takımının ligdeki konumunu değerlendirdi. Geçen sezon ligi 15'inci sırada bitirdiklerine anlatan Stephan, "Bu sezon 4'üncü sıradayız. Beklentilerimize bakarak daha daha iyi konumdayız. Monaco, Lille gibi büyük kulüpler arkamızda. Bütçe olarak onlar bizden daha ileride olan o kulüplerinin önünde olmak bizim için çok gurur verici" dedi.

Futbolculuk ve antrenörlük arasındaki farklar sorulan Stephan, "Her ikisi de çok iyi bir meslek. Ama yaptığım antrenörlük çok daha dolu bir meslek. Teknik olarak da dolu dolu bir meslek. Antrenörlük yaptığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"SAHALAR VE TESİSLER ÇOK GÜZEL"

Antalya'da yaptıkları kampın çok iyi geçtiğini belirten Stephan, "Antalya'da beklediğimizden çok daha iyi servis aldık. Çalışanlar dört dörtlük kişiler. Güneş var. Sahalar ve tesisler çok güzel. Türkiye'de beklentimizin çok üzerinde bir kamp yapıyoruz" diye konuştu.

Türk futbolundan ve Fransa'da top koşan Türk futbolculardan bahseden Stephan, "Türk ligi çok kaliteli bir lig. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik kısa sürede Fransa ligine alıştılar ve çok iyi oynuyorlar. Türkiye'de genç, güçlü ve kaliteli çok futbolcular var. Avrupa'da rahatlıkla oynayacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Strasbourg, 6 gün süren kamp çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanın ardından tamamlayıp Fransa'ya gidecek.

SPOR Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un Antalya kampı devam ediyor
SPOR Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un Antalya kampı devam ediyor
SPOR Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un Antalya kampı devam ediyor
SPOR Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un Antalya kampı devam ediyor
SPOR Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un Antalya kampı devam ediyor
SPOR Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un Antalya kampı devam ediyor

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Burak Yılmaz, Strasbourg, Ligue 1, Fransa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un Antalya kampı devam ediyor - Son Dakika


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