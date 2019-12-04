Ligue 1 notları #9

Milli aradan yeni döndüm. Ne deseniz haklısınız. Bir şey demeseniz de haklısınız. Müşteri her zaman haklıdır.

Andre Villas Boas Marsilya'sı zirvesini gördü. Aynı zamanda Marsilya da tarihi bir kulüp özeti yaptı. 4,43 gol beklentisi, 35 şut, bu sezonki en yüksek topla oynama yüzdesi, direkten dönen üç top ve yine de 89'da gelen golle kazanan bir takım... Maçın çok fazla açıklaması yok doğrusunu söylemek gerekirse. Ama merkezde Strootman, kenarlarında Rongier ve Sanson ideal orta saha olduğunu bence gösterdi. Yani Kamara'yı öne atalım, Lopez oynasın falan filan... Hiç lüzum yok. Radonjiç için iki iyi hafta geride kalıyor. Takım, gollerinin yüzde 30'una sahip Benedetto'ya bir şey olduğunda sadece Germain'e güven duymaktan yavaş yavaş vazgeçebilir belki de. İlk kez iki maç üst üste gol attı, güven topladı. Angers deplasmanı üstüne sert Bordeaux. Buradan çıkarlarsa Şubat'a kadar fikstürleri rahat gibi. Şampiyonlar Ligi daha yakın olabilir bu haftanın ardından.

Montpellier dört gol attı. Bu kadar. Bir Michel der Zakarian takımı son olarak 20 Nisan 2014'ten (Valenciennes 2 - 6 Nantes) sonra ilk kez 4+ gol atmış. Vitorino Hilton da utanmadan asist yapıyor hâlâ. 42 oldun abi gözünü seveyim!

Avrupa'da felaket yaşayan Lille, ligde idare ediyor. Renato Sanches'in kendini bulduğu yer olacak, en çok ona seviniyorum. Lille'in geçen sene direkt oyunda elini kolaylaştıran şey sağdan Pepe, soldan da Bamba'nın, hatta merkezde Ikone'nin taşıdığı toplardı. Pepe'nin gidişi maç başı dripling kabiliyetinin bir anda azalması demekti, şimdiyse Sanches o işi hallediyor. Sekiz dripling yapmış kendi alanından rakip alana. Ikınarak kazandı Lille ama kazandı yine. Zor fikstürden dünküLyon maçıyla çıktıalr ve bence kazanamadıkları Metz maçı hariççok da büyük bir hata yok. Hâlâ oturuyor.

Nantes altı maç sonra Toulouse'u yendi. Sürekli düşme hattı takımlarına gelen Kombouare hocam geçen seneden beri 24 maç kaybetmiş, en fazla maç kaybeden hoca. İşin kötüsü de ilk maçını kazandıktan sonra beş tane kaybetti Toulouse'la. Yani severim ederim ama savunulacak pek bir yanı kalmıyor takdir edersiniz ki. Ocak ortasına kadar 7-10 puan çıkarabileceği bir fikstür geliyor. Çıkardı çıkardı, yoksa artık Ligue 2 seni bekler :/

Bordo o puanı nasıl almış abi Reims deplasmanından? Zerre mantık yok.

Fulgini kardeşim şov yaptı fakat Nice kazandı. Vieira almış, Atal,Lusamba-Ounas sağ kanadı yapmış. Abi karşıdakine de yazık. Tren gibi kanat. Isı haritasına baktım, o kanatta maç Angers sol beki Pellenard'ın önünde oynanmış.

Yağış sebebiyle yalan olan Monaco - PSG maçı 15 Ocak'a atıldı. Jardim başka zaman yenilecek.

Haftanın 11'i:

Kaleci: Gauthier Larsonneur (Brest) - Ligin 52 kurtarışla en fazla kurtarış yapan kalecisi. Hatalı gol yemiş olsa da üstünüze 35 şut atılmasına izin veren bir savunmanız varsa ve sekiz kurtarış yapabiliyorsanız buraya girersiniz. Hayır Costil'e yazık etmedim.

Sağ Bek: Youcef Atal (Nice) - Bu adamı acil birinin alıp üçlünün sağ kanat beki olarak oynatması gerekiyor. Emre Özcan'a haber verin. Acayip bir tempo, bir saniye durmuyor, dokuz top kazanmış, üç başarılı dripling, takımın her şeyi.

Stoper: Vitorino Hilton (Montpellier) - Simakan iyi oynamış, Abdelhamid de öyle, keza Gabriel ama 42 yaşında bu adam ya. 70 kez topla buluşuyor, etrafındakileri oynatıyor, acayip bir general ve iyi kötü asist de yazıyor kenarda. Başka zaman alamayız belki, girsin buraya.

Stoper: Mohamed Simakan (Strasbourg) - Dembele'ye 2000 yapımı kaliteli bir ilaç. Oraya uçar buraya kaçar demeyeceğim ama hamle zamanlaması harikaydı maç boyunca.

Sol Bek: Hassan Kamara (Reims) - Gene bizimle beraber kendisi hanımlar beyler. Dörtlü savunmada bu kadar “allround” bir performans gerçekten zor. Yani Reims'in öyle iki beki var ki, hakikaten EPL'de olsalar kimsenin şaşıracağını sanmıyorum bu sezonki performansla.

Orta Saha: Angelo Fulgini (Angers) - Nasıl kaçırdık biz bunu bedavaya aklım almıyor. 20 milyonluk oyuncu olacak adam, Valenciennes'den çerez parasına gitti. Reine-Adelaide'in yokluğunda parıl parıl. Dört şut, dokuz başarılı dripling, dört top kapma. N'soki demiş ki n'olur alın beni bunun önünden.

Orta Saha: Teji Savanier (Montpellier) - İşte şimdi Hoş geldin Teji başkan. Montpellier'ye gelişin anlamsızdı, dedim ki zaten iyi oynayıp ocakta falan İngiltere yapar, sakatlandı. Hiçbir şey olmamış gibi döndü, yeniden ligi domine ediyor. Çok acayip bir seviye atladı sadece iki sezonda. Ki tam oynamadı ikincisinde.

Orta Saha: Xavier Chavalerin (Reims) - Camavinga'nın dikkat çekmesinin sebebi kaptığı toplardı. Chavalerin de bu sezon fena bir ortalamayla gitmiyordu ama Bordeaux maçında sapıttı. 11 kez top çalıp Tchouameni ve Otavio'yu bezdirmiş adam. Reims'ın şu maçı kazanamaması hakikaten inanılmaz saçma.

Orta saha: Dimitri Payet (Marsilya) - Bu adamı oyundan keyif alırken izlemek inanılmaz bir şey. Resmen seyirciyi almış sırtına, sahada gezdiriyor. Yağ gibi aktığı bir başka maç, galibiyet golü de ona yakışırdı, olmadı.

Çift Forvet: Montpellier: Gaetan Laborde ve Andy Delort. İki aygır, iki kalın adam, iki crossfitçi Dibassy ve Lefort'u almış, “10 kişi mi kaldınız, durun bir de biz vuralım” diye sağlı sollu girişmişler. Şimdi diyeceksiniz ki kırmızıya kadar pek bir numaları yok. Ben de son 35 dakikayı diyorum zaten. Yanlış olmasın.