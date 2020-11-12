Likenleri temizlenen "Selçuklu şahideleri" tarihe ışık tutuyor - Son Dakika

Likenleri temizlenen "Selçuklu şahideleri" tarihe ışık tutuyor

12.11.2020 11:01

Bitlis'in Ahlat ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda her biri sanat eseri özelliği taşıyan şahideler, üzerindeki kabartmalar, kitabeler ve motiflerle tarihe ışık tutuyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda her biri sanat eseri özelliği taşıyan şahideler, üzerindeki kabartmalar, kitabeler ve motiflerle tarihe ışık tutuyor.

İlçeye bağlı İkikubbe Mahallesi'nde 210 bin metrekare alanı kaplayan ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olarak bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yaklaşık 8 bin 200 mezarın bulunduğu alanda yıllardır yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan şahideler, üzerindeki Arapça kitabeler, motifler, ayetler, esmayıhüsna yazılarıyla ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında yürütülen çalışmalarda liken temizliği yapılan şahidelerin üzerindeki kitabeler de alanında uzman akademisyenlerce tek tek çözümleniyor.

Epigrafik çözümlemeleri yapılan mezar taşlarında yer alan ifadeler Türkçe, İngilizce ve Arapça bilgilendirme tabelalarına yazılıp mezar taşlarının yanına yerleştirilerek, gelen ziyaretçilerin bilgi sahibi olması sağlanıyor.

"Türk İslam tarihine ışık tutuyor"

Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkan Yardımcısı Emre Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezarlıktaki arkeolojik kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yürütüldüğünü söyledi.

Bölgenin en önemli destinasyonlarından biri olan mezarlıkta tarihe ışık tutan önemli bulguların ortaya çıkarıldığını belirten Günay, şöyle konuştu:

"Mezarlıktaki şahide ve sandukaların, restöratör ekiplerimizce zemin blokajı yapılarak likenleri temizlendi. Restorasyonları tamamlanan eserlerin üzerindeki kitabeler epigraflarımız tarafından çözümlendi. Türkçe, Arapça ve İngilizce bilgilendirme levhalarına yazılarak şahidelerin yanına yerleştirildi. Arkeolog ve sanat tarihçilerimiz tarafından da akıt olarak tabir edilen mezar odalarında kazı çalışmaları yapılıyor. Bu kazılar, Türk İslam tarihine ışık tutuyor. Bu çalışmalar Türk Tarih Kurumu'nun katkı ve destekleriyle devam ediyor."

"Turizmde önemli bir yere sahip"

210 dönümdeki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığındaki 1800 şahide ve sandukanın nitelikli olduğunu aktaran Günay, "Şahide ve sandukaların üzerinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler, hadisler, taşları yapan ustaların ismi, İslam ve Türk sanatında yoğun kullanılan bitkisel süslemeler ve geometrik motifler yer alıyor. İslam Türk tarihine ışık tutan bu mezarlık dünya turizminde de önemli bir yere sahip. Ekiplerimizce Türk tarihine ışık tutan bu eserler titizlikle temizlenerek turizme kazandırılıyor." ifadelerini kullandı.

Likenleri temizlenen Selçuklu şahideleri tarihe ışık tutuyor
Likenleri temizlenen Selçuklu şahideleri tarihe ışık tutuyor
Likenleri temizlenen Selçuklu şahideleri tarihe ışık tutuyor
Likenleri temizlenen Selçuklu şahideleri tarihe ışık tutuyor

Selçuklu, İslam, Ahlat, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Likenleri temizlenen 'Selçuklu şahideleri' tarihe ışık tutuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Halı sahada futbol oynayan 13 kişi ve işletme sahibine 14 bin lira 'koronavirüs' cezası Güne yükselişle başlayan gram altın 474 liradan işlem görüyor Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı
Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü         
11:10
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu         
10:42
Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü         
10:31
İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi         
10:05
Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı         
09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur         
08:52
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor 'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor         
08:16
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı         
07:27
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı         
20:29
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 11:58:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Likenleri temizlenen "Selçuklu şahideleri" tarihe ışık tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei